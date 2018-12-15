۵۳۲ هزار کارت بانکی به کارت سوخت تبدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در بازه زمانی ۱۹ آذرماه تا ۲۴ آذرماه، ۱۷۹۸ نفر با مراجعه به سایت دولت همراه، اپلیکیشن و کدهای دستوری، برای ثبت نام الکترونیکی کارت سوخت و تبدیل کارت بانکی به کارت سوخت اقدام کردند. از این تعداد ۵۳۲ هزار کارت بانکی تبدیل به کارت سوخت شد.

براساس آمارهای سازمان فناوری اطلاعات ایران، طی روزهای ۱۹ و ۲۰ آذرماه ۸۱۷ هزار و ۳۲۲ نفر برای ثبت‌نام الکترونیکی کارت سوخت به سامانه دولت همراه مراجعه کردند. از مجموع تعداد مراجعان برای ثبت‌نام، ۶۱۶هزار و ۸۷۸ نفر در نوبت خود مراجعه و امکان ثبت‌نام داشتند.

در این میان، از مجموع ۶۱۶ هزار و ۸۷۸ نفر، حدود ۲۲۲ هزار نفر با ارائه کامل مدارک مورد نیاز، ثبت‌نام خود را نهایی و با تایید نهادهای ذی‌ربط موفق به ثبت کارت بانکی خود به کارت سوخت ماشین شدند.

در همین حال در فاصله روزهای ۲۱، ۲۲ و ۲۳ آذرماه، ۹۸۱ هزار و ۶۴۳ نفر برای ثبت‌نام الکترونیکی کارت سوخت به سامانه های مربوطه مراجعه کردند. از مجموع تعداد مراجعه کنندگان برای ثبت‌نام، ۸۷۱ هزار و ۳۵۲ نفر در نوبت خود مراجعه و امکان ثبت‌نام داشتند.

از این تعداد حدود ۳۱۰ هزار نفر با ارائه کامل مدارک موردنیاز، ثبت‌نام خود را نهایی و با تایید نهادهای ذی‌ربط موفق به ثبت کارت بانکی خود و اتصال آن به کارت سوخت شدند.

پیش از این نیز معاون وزیر ارتباطات از مراجعه آنلاین حدود ۷ میلیون نفر برای دریافت کارت سوخت خودرو تا پایان روز ۱۵ آذرماه خبر داده بود.

به گفته امیرناظمی، کارت بانکی ۸۷۵ هزار نفر از این مراجعه کنندگان تا ۱۵ آذرماه امسال، به کارت سوخت متصل شد.

مراجعه کنندگان از روش های اپلیکیشن دولت همراه، درگاه الکترونیکی mob.gov.ir و کد دستوری *۴# اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند.