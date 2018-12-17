به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شب یلدا، در فرهنگ ایرانی شب همراه شدن با دوستان و آشنایان و سپری کردن طولانی‌ترین شب سال همراه با اعضای خانواده است. به همین دلیل بامیلو به عنوان اولین برگزارکننده حراج آنلاین خرید شب یلدا، این کمپین را از روز سه شنبه ۲۷ آذرماه تا عصر روز جمعه ۳۰ ام آذرماه ۱۳۹۷ برگزار می‌کند به این امید که کاربران بقیه ساعت روز را به تدارک میهمانی شب یلدا و گذراندن اوقات خود با خانواده سپری کنند.

حراج شب یلدا امسال در بامیلو با مجموعه‌ای از محصولات متنوع برگزار می‌شود. امسال کاربرانی که اپلیکیشن بامیلو را دانلود کنند و از طریق اپ خرید کنند علاوه بر اینکه از تخفیف‌های ویژه برخوردار خواهند بود؛ بدون استثنا هدیه‌ای شامل کد خرید از اسنپ فود، اسنپ تریپ و اسنپ کیو دریافت خواهند کرد.

امسال هم کالاهای متنوعی از مایحتاج روزمره خانواده‌ها، مواد غذایی، لوازم الکترونیک پرمصرف، پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی، ابزارآلات و ... با تخفیف‌های بالای ۵۰درصد در حراج شب یلدا ارائه خواهند شد. کاربران می‌توانند هر سه ساعت از محصولات ویژه این حراج که با علامت مخصوص یلدا مشخص شده‌اند، خریداری کنند.

بامیلو به عنوان مبدع و آغازگر حراج‌های اینترنتی در ایران در تلاش است تا شرایطی را برای همه ایرانیان فراهم کند تا با خرید آنلاین آشنا شوند. بامیلو با بیش از ۱۵۰۰۰ تامین‌کننده کالای در سراسر کشور، به یکی از بازارهای مهم ایران تبدیل شده است. بامیلو فضایی برای همه تولیدکنندگان ایرانی است تا بتوانند بدون محدودیت‌های مکانی و فارغ از مسافت‌ تولیدات خود را به همه مردم ایران معرفی و عرضه کنند.

۷۰ درصد از کالاهای منتخب در حراج شب یلدای بامیلو امسال جزو کالاهای ایرانی هستند. بامیلو معتقد است باید با ایجاد فرصت برای برندهای ایرانی در فضای دیجیتال به فروش بیشتر آنها کمک کرد و در کنار این فرصت، امکان خرید برای کاربران ایرانی در سراسر کشور را نیز فراهم کرد. در حراج شب یلدا، همه سفارش‌های بالای ۵۰هزار تومان به سراسر ایران رایگان ارسال می‌شود.

در بزرگترین حراج اینترنتی ایران، یعنی حراجمعه ۹۷ بامیلو، کاربران ایرانی رکورد خرید آنلاین در یک روز را شکستند. در حراجمعه بیش از ۷۰ میلیون بار از کالاهای مختلف در بامیلو بازدید شد و رشد ۵۰۰۰ درصدی فروش در یک روز را تجربه کرده است. بامیلو در حراجمعه سال ۹۷به ۶۲۵ شهر کالا ارسال کرده است. در این جشنواره نیز بامیلو با بیش از ۲۰۰ هزار کالای دارای تخفیف، همراه با کاربران فضای مجازی ایران به پیشواز بلندترین شب سال خواهد رفت.

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