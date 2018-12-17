پلمب ۱۸ شرکت حمل و نقلی متخلف در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگارمهر، ابراهیم نصری صبح دوشنبه در نشست خبری که به مناسبت فرا رسیدن هفته حمل و نقل در مشهد برگزار شد اظهار کرد: در سال گذشته در کمیسیون رسیدگی به تخلفات با ۸۲ شرکت متخلف برخورد شده که در سال جاری این آمارتا پایان آبان به ۲۱۰ شرکت حمل و نقلی در خراسان رضوی افزایش یافته که از این تعداد ۱۸ شرکت نیز پلمب شدند.

وی افزود: حجم ترانزیت در سال ۱۳۸۳ از ۱ میلیون ۸۰۰ هزار تن به ۳ میلیون تن در سال ۹۷ افزایش پیدا کرده وصادرات از ۶۲۱ هزار تن به ۱ میلیون ۳۰۰ هزار تن در همین بازه زمانی افزایش پیدا کرده است.

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی ادامه داد:حمل و نقل داخلی کالا با بارنامه های رسمی نیز از ۵ میلیون ۲۰۰ هزار تن در سال ۱۳۷۳ به ۳۰ میلیون تن در پایان سال ۹۶ رسیده است که توسط ۲۶۸ شرکت به انجام رسیده است.

وی تصریح کرد:ناوگان باری از ۱۲ هزار ۵۰۰ دستگاه در سال ۱۳۷۳ به ۲۸ هزار ۵۰۰ دستگاه در پایان سال ۱۳۹۶ رسیده است و در حوزه جا به جایی مسافر نیز در همین بازه زمانی ۲۱ میلیون مسافر بوده است که به ۲۰ میلیون کاهش پیدا کرده است که علت این کاهش تقویت ناوگان ریلی و هوایی و خودروهای شخصی است که ۸۳ درصد جا به جایی ها با وسیله شخصی انجام می شود.

نصری تاکید کرد:در سال ۷۳شرکت های حمل و نقل مسافر ۱۳۲ شرکت بود که نسبت به پایان سال ۹۶ تغییری نکرده است و ناوگان از ۴۱۰۰ دستگاه به ۵ هزار ۳۷۰ افزایش یافته است و همچنین در مقوله ایمنی نیز تعداد مجتمع های رفاهی از ۵ باب به ۳۵ باب در سال جاری رسیده است و ۱۶ باب نیز در حال احداث است.

وی بیان کرد:طول آزادراه هایی که نگهداری آن بر عهده ماست از ۴۰ به ۱۱۹ کیلومتر و بزرگراه ها از ۱۹۹ کیلومتر به ۱۱۵۰ کیلومتر افزایش پیدا کرده است و کل طول راه های استان نیز ۲۱ هزار کیلومتر است.

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی اضافه کرد:تعداد اشتغال در بخش راهداری و حمل و نقل به طور مستقیم ۵۶ هزار نفر است و کل سرمایه گذاری انجام شده در این حوزه در بخش راه و ناوگان ۱۵ هزار ۶۰۰ میلیارد تومان است.

افزایش چند برابری هزینه های نگهداری راه ها

نصری تاکید کرد: ۱۴۷ نقطه حادثه خیز استان آشکار سازی شده است که از این تعداد ۱۱ نقطه برطرف شده و ۱۰ نقطه در دستور کار قرار دارد وهمچنین آمار تصادفات در سال های گذشته روند کاهشی داشته است و ۸ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشتیم.

وی گفت: ۲۹ هزار ناوگان ثبت شده از استان در سامانه کشوری وجود دارد که هر کدام از این وسایل در هر سال نیاز به پنج جفت لاستیک دارند و با توجه به افزایش هزینه های لاستیک جبران این هزینه برای رانندگان بسیار دشوار است و در ماههای گذشته تنها ۱۵ هزار لاستیک دولتی توزیع شده است که در این راستا به شدت نیازمند کمک هستیم.

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی افزود: هزینه های نگهداری راه ها به شدت افزایش یافته ولی بودجه های ما حداکثر مشابه سال گذشته خواهد بود ولی ما ایمن سازی را معطل رسیدن بودجه نکردیم و به صورت نسیه با پیمانکاران کار می کنیم.

وی گفت: ۸۶ دوربین ثبت تخلف نیز به ۱۴۲ دوربین رسیده است و احداث۱۸ سامانه که هر سامانه مجهز به دو دوربین است در دستور کار قرار دارد.

نصری ادامه داد: نوسازی ناوگان و تامین لاستیک مهم ترین مشکلات این حوزه است چرا که هم اکنون هر دستگاه اتوبوس به بیش از ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون رسیده است و همچنین هزینه های نگهداری نیز افزایش یافته است و در این راستا برای جبران بخشی از هزینه های رانندگان از اول دیماه نرخ حمل بار تن کیلومتر خواهد شد.

وی گفت: در این راستا ۳هزار مسیر در استان با ۸ طبقه وسیله نقلیه و ۸ نوع کالا شناسایی شده که برای اجرای طرح فوق الذکر و براساس فرموله ایی نرخ ها تعیین می شود.