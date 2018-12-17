۷۰۰ هزار خانوار در سیستان و بلوچستان از نفت سفید استفاده می کنند

کوروش بالادست در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت： در استان سیستان و بلوچستان ۷۰۰ هزار خانوار از سهمیه نفت سفید استفاده می کنند که از این تعداد ۵۰۰ هزار مشترک در شمال و مرکز استان سیستان و بلوچستان قرار دارند.

وی افزود: طبق آخرین آمار ۲۰ درصد خانواده های نفت سوز ایران در زاهدان و ۲۸ درصد جمعیت نفت سوز ایران نیز در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان با اشاره به اینکه ۲.۵ میلیون نفر در کشور از سهمیه نفت سفید مصرف می کنند، تصریح کرد: برای برطرف شدن مشکلات مردم باید به پروژه گاز رسانی در استان سیستان و بلوچستان سرعت بخشیده شود.

وی گفت: در حال حاضر در شهر زاهدان ۱۹۰ هزار خانوار از سهمیه نفت سفید استفاده می کنند و این در حالی است که در جریان پروژه گازرسانی به این شهر تنها ۱۲ هزار خانوار تاکنون از نعمت گاز شهری بهره مند شده اند.

بالادست با اشاره به اینکه بخش صنعت نیز از دیگر مشترکان سوخت در استان سیستان و بلوچستان است، افزود: در حال حاضر وظیفه داریم در شرکت پخش فرآورده های نفتی سهمیه را از پالایشگاه دریافت و در استان توزیع کنیم.

وی ادامه داد: آمارها نشان می دهد که استان سیستان و بلوچستان رتبه اول مصرف سوخت در کشور را داراست بنابراین بهرهگیری از کارت هوشمند سراسری می تواند پاسخگوی نیاز مردم باشد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان بیان کرد: به منظور تامین نیاز گرمایشی خانوارهای فاقد گاز طبیعی در سال جاری تاکنون سهمیه ۴۰۰ لیتری نفت سفید به ازای هر خانوار توزیع شده است که زودی کالابرگ جدیدی با سهمیه ۳۰۰ لیتری اعلام می شود.