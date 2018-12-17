استرداد وجوه دریافت شده غیرقانونی مدیران بیمه سلامت ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه سلامت ایرانیان و درخواست ابطال فصل سوم آیین نامه استخدامی این شرکت مبنی بر اینکه حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره از طریق مجمع عمومی تعیین گشته و حقوق و مزایای کارکنان باید با پیشهاد سرپرست مستخدم و تأیید مدیر امور اداری و تصویب مدیرعامل صورت گیرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث وبررسی و شنیدن دفاعیات طرفین شکایت، با اعلام اینکه اولا با توجه به این که 100% سهام شرکت مذکور متعلق به سازمان بیمه سلامت ایران بوده و یک شرکت دولتی محسوب می شود و از این حیث مقررات استخدامی و حقوق مزایای کارکنان آن تابع مقررات حاکم بر شرکت های دولتی می باشد. ثانیاً با توجه به دولتی بودن شرکت مذکور مقرره مورد شکایت با قوانین حاکم در زمان تصویب آن مغایرت داشته، ازجمله در وضع این مصوبه موافقت شورای حقوق و دستمزد اخذ نشده است و تفویض اختیار به هیأت مدیره شرکت جهت تعیین بدون قید و شرط اضافه کاری و برقراری فوق العاده محرومیت از کار انتفاعی برای مدیران شرکت، فاقد مبنای قانونی بوده است، حکم به ابطال این فصل از آیین نامه شرکت مذکور و رفع آثار ناشی از اجرای این مصوبه غیرقانونی از تاریخ تصویب داده است.