به گزارش خبرگزاری مهر، ۸ اثر از جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان، ۵ اثر از بین آثار برگزیده سایر جشنواره ها و ۹ اثر نیز از تولیدات جدید به بخش تئاتر خیابانی جشنواره سی و هفتم راه پیدا کرده اند.

هیأت انتخاب این بخش شامل مهرداد رایانی مخصوص، مرتضی وکیلیان، علی ظفر قهرمانی پس از ارزیابی آثار متقاضی حضور در بخش خیابانی جشنواره بین المللی تئاتر فجر، آثار زیر را به ترتیب حروف الفبا برای حضور در این بخش معرفی کرد:

اخطار به مشترک پر مصرف به کارگردانی حسنا قبادی از ایلام(تولیدات تازه)، آغوش بی مهر زمینبه کارگردانی محمود فرضی نژاد از سیاهکل(تولیدات تازه)، اهم به کارگردانی مسعود براهیمی از تهران(تولیدات تازه)، این کجا و آن کجا به کارگردانی پژمان شاهوردی از بروجرد(تولیدات تازه)، بیگانگیبه کارگردانی غنچه شکوهیان از آمل (برگزیده ی سیزدهمین جشنواره ی تئاتر خیابانی مریوان)، تیک تاک به کارگردانی نازیلا امینی از بوکان (برگزیده ی سیزدهمین جشنواره ی تئاتر خیابانی مریوان)، جنگ ابله ها به کارگردانی احمد یوسلیانی از فریدون شهر (تولیدات تازه)، چمدان به کارگردانی مختار محمدی (برگزیده ی سیزدهمین جشنواره ی تئاتر خیابانی مریوان)، خرس های پاندا... به کارگردانی رضا ملکی از خمینی شهر(تولیدات تازه)، داول کشی به کارگردانی مرتضی اسدی مرام از کرمانشاه (برگزیده ی سیزدهمین جشنواره ی تئاتر خیابانی مریوان)، دایره، مربع، مستطیل به کارگردانی افشین خدری از سنندج (برگزیده ی سیزدهمین جشنواره ی تئاتر خیابانی مریوان)، درباره ی یک توپ به کارگردانی موسی هدایتی از قروه (برگزیده ی سیزدهمین جشنواره ی تئاتر خیابانی مریوان)، درها به روی چه کسی باز می شوند به کارگردانی میلاد حسن زاده از آستانه اشرفیه (برگزیده‌ی جشنواره‌ی تئاتر مقاومت)، دعای آفتاب به کارگردانی علی صادق حسنی از لاهیجان (برگزیده ی سیزدهمین جشنواره ی تئاتر خیابانی مریوان)، سال به سال به کارگردانی سوران حسینی از مریوان (برگزیده ی سیزدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان)، سوگلین به کارگردانی مهدی صالحیار از تبریز (تولیدات تازه)، کالبد شکافی یک اتفاق به کارگردانی مهدی حبیبی از کرج (برگزیده ی جشنواره ی تئاتر شهروند سقز)، ماشین زمان به کارگردانی محمد یوسفی زاده از مرند (برگزیده ی جشنواره ی تئاتر خیابانی ارس)، مشترک مورد نظر سمیه مهری از تهران (تولیدات تازه)، ملکوت به کارگردانی سعید خیرالهی از دهلران (برگزیده ی جشنواره ی تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان)، نامیرا به کارگردانی امیر حسین شفیعی از ورامین (تولیدات تازه)، هشتگ لاکچری به کارگردانی میثم سرآبادانی از تفرش (تولیدات تازه).

بر اساس فراخوان جشنواره از بین این ۲۲ اثر، نمایش های منتخب برای حضور در مسابقه تئاتر خیابانی معرفی و اعلام خواهد شد.

سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با دبیری نادر برهانی مرند از ۲۲ بهمن تا ۴ اسفند برگزار خواهد شد.