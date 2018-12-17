۱۳ تن چوب آلات جنگلی در کیاسر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصرعلی صفرپور با اشاره به کشف ۱۳ تن چوب آلات جنگلی قاچاق در ساری اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق محصولات و فرآورده های جنگلی، ماموران پاسگاه انتظامی کیاسر، حین گشت زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه کامیون در حین حمل چوب در یکی از محدوده های جنگلی این شهرستان مشکوک شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساری، افزود: ماموران، خودروی مورد نظر را متوقف و راننده خودروی مورد نظر را دستگیر کردند و در بازرسی از این خودرو ۱۳ تن چوب جنگلی که متهم آن را به صورت غیر قانونی از جنگل های اطراف برداشت کرده بود، کشف شد.

سرهنگ صفرپور، اظهار داشت: محصولات قاچاق کشف شده به اداره منابع طبیعی شهرستان تحویل و متهم نیز پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

فرماندهی انتظامی شهرستان ساری در پایان با اشاره به اینکه قطع درختان جنگلی، به تاراج بردن منابع ملی بوده و تبعات زیست محیطی زیادی در پی دارد، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده فعالیت غیرقانونی قاچاقچیان چوب و محصولات حاصل از چوب مراتب را سریعا به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.