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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۸

واکنش صنعا به تشدید هماهنگی ریاض با ترامپ و نتانیاهو

واکنش صنعا به تشدید هماهنگی ریاض با ترامپ و نتانیاهو

وزارت خارجه یمن دیدارهای اخیر در کاخ سفید با رئیس جمهور آمریکا را نشان‌دهنده سطح هماهنگی‌ها میان آمریکا و عربستان و رژیم صهیونیستی علیه ایران، یمن و عراق دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت خارجه یمن امروز پنج‌شنبه در بیانیه‌ای به دیدار دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد و میزبانی ترامپ از آنها را نشان‌دهنده سطح هماهنگی و همکاری آمریکا با عربستان و رژیم صهیونیستی دانست.

در بیانیه وزارت خارجه یمن آمده است: در اقدامی که سطح هماهنگی و همکاری آمریکایی-سعودی-اسرائیلی را آشکار می‌کند، ترامپ جنایتکار هم نتانیاهو جنایتکار و هم وزیر دفاع دشمن سعودی را به حضور پذیرفت. این دیدارها در زمانی انجام می‌شود که رژیم دشمن اسرائیل در حال ارتکاب فجیع‌ترین جنایات علیه مردم فلسطین و ادامه اشغال سرزمین‌های لبنان و سوریه است.

وزارت امور خارجه یمن بیان کرد: این جلسات در بحبوحه تجاوز مداوم علیه ایران و عراق با مشارکت دشمن سعودی که به محاصره یمن و نقض حاکمیت و استقلال یمن ادامه می‌دهد، برگزار می‌شود. این جلسات نقش شوم رژیم سعودی در منطقه عربی و امت اسلامی را آشکار می‌کند و در خدمت پروژه صهیونیستی در چارچوب طرح به اصطلاح تغییر خاورمیانه است.

وزارت امور خارجه یمن اعلام کرد: رژیم جنایتکار سعودی باید بداند که با انداختن خود در دامان صهیونیسم برای ایفای نقش‌های بی‌ارزش در خدمت آنها، به اهدافشان نخواهد رسید و در نهایت آنها را قربانی خواهند کرد. ما بار دیگر تأکید می‌کنیم که جدایی مداوم رژیم سعودی از محیط عربی و اسلامی خود، ماهیت واقعی وابستگی آن و میزان سقوطش را آشکار می‌کند.

کد مطلب 6903972

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