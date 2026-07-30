واکنش صنعا به تشدید هماهنگی ریاض با ترامپ و نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت خارجه یمن امروز پنج‌شنبه در بیانیه‌ای به دیدار دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد و میزبانی ترامپ از آنها را نشان‌دهنده سطح هماهنگی و همکاری آمریکا با عربستان و رژیم صهیونیستی دانست.

در بیانیه وزارت خارجه یمن آمده است: در اقدامی که سطح هماهنگی و همکاری آمریکایی-سعودی-اسرائیلی را آشکار می‌کند، ترامپ جنایتکار هم نتانیاهو جنایتکار و هم وزیر دفاع دشمن سعودی را به حضور پذیرفت. این دیدارها در زمانی انجام می‌شود که رژیم دشمن اسرائیل در حال ارتکاب فجیع‌ترین جنایات علیه مردم فلسطین و ادامه اشغال سرزمین‌های لبنان و سوریه است.

وزارت امور خارجه یمن بیان کرد: این جلسات در بحبوحه تجاوز مداوم علیه ایران و عراق با مشارکت دشمن سعودی که به محاصره یمن و نقض حاکمیت و استقلال یمن ادامه می‌دهد، برگزار می‌شود. این جلسات نقش شوم رژیم سعودی در منطقه عربی و امت اسلامی را آشکار می‌کند و در خدمت پروژه صهیونیستی در چارچوب طرح به اصطلاح تغییر خاورمیانه است.

وزارت امور خارجه یمن اعلام کرد: رژیم جنایتکار سعودی باید بداند که با انداختن خود در دامان صهیونیسم برای ایفای نقش‌های بی‌ارزش در خدمت آنها، به اهدافشان نخواهد رسید و در نهایت آنها را قربانی خواهند کرد. ما بار دیگر تأکید می‌کنیم که جدایی مداوم رژیم سعودی از محیط عربی و اسلامی خود، ماهیت واقعی وابستگی آن و میزان سقوطش را آشکار می‌کند.