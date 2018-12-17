آمریکا بدنبال گسترش حضور نظامی در دریای سیاه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «کورت ولکر»، نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین روز دوشنبه در جریان یک نشست خبری اعلام کرد که وزارت دفاع آمریکا در حال بررسی حضور نظامی بیشتر و گسترده‌تر در دریای سیاه است.

نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین با تاکید بر نقش ترکیه در ایجاد امنیت در منطقه گفته است که کشورش بدنبال گسترش همکاری‌ها با ترکیه برای ایجاد امنیت در این دریای مهم و محافظت از حق آزادی عبور و مرور کشتی‌های بین‌المللی است.

اظهارات این مقام آمریکای در مورد حضور نظامی گسترده‌تر در دریای سیاه پس از آن انجام می‌شود که روابط روسیه و اوکراین بدلیل ورود ناوهای اوکراینی در این دریا به محدوده آب‌های سرزمینی روسیه بسیار پرتنش شده است.

این تنش به توقیف کشتی‌های اوکراینی توسط نیرودریایی روسیه منجر شد و آمریکا از مسکو خواستار آزادی ناوهای اوکراینی شده، هرچند این درخواست از سوی مسکو همچنان مورد موافقت قرار نگرفته است.

آمریکا هفته گذشته نیز با به پرواز درآوردن چند جنگنده بمب افکن در آسمان اوکراین، حمایت خود را از کی‌یف در برابر روسیه نشان داده بود.