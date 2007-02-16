رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درگذشت حجت الاسلام فردوسی پور را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام تسلیت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خبر درگذشت شادروان حجت الاسلام اسماعیل فردوسی پور نماینده سابق مردم استان خراسان رضوی در خبرگان رهبری موجب تاثر و تالم خاطر گردید.

ایشان که عمر خود را صرف خدمت به آرمان های مقدس نظام اسلامی نمود به عنوان یکی از یادگاران فاجعه تروریستی منافقین در هفتم تیر، همواره در خدمت به بازماندگان این فاجعه کشور بود.

درگذشت این روحانی وارسته را به روحانیت معزز، آحاد مردم و به ویژه مردم استان خراسان رضوی و بازماندگان ایشان تسلیت می گویم.

از درگاه احدیت برای آن مرحوم رحمت واسعه و برای بستگان مرحوم، صبر و اجر مسئلت می کنم.