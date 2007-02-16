به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه هنرهای دینی اعلام کرد مراسم ننکوداشت بانوی پیشکسوت مجسمه‌سازی ایران همزمان با برگزاری نخستین سمپوزیوم مجسمه‌سازی تهران با حضور اعضاء انجمن مجسمه‌سازان و سخنرانی محمدرضا اصلانی ساعت 16 روز چهارشنبه دوم اسفندماه در سرسرای نور موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار می‌شود.



لیلیت تریان متولد 1309 تهران است. وی در پاریس تحصیل و از 1339 تدریس را در دانشکده هنرهای تزئینی آغاز کرده و با تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داده است. پایه‌ریزی کارگاه ریخته‌گری در دانشکده هنرهای تزئینی، عضویت در کمیسیون نصب مجسمه و بناهای یادبود ایران در وزارت فرهنگ و هنر، عضویت در هیئت داوران اولین بی‌ینال مجسمه‌سازی تهران، عضویت در هیئت مؤسس انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران، خلق مجسمه یادبود یپرم‌خان در کلیسای مریم مقدس و ... از جمله فعالیت‌های این هنرمند است.



نمایشگاه آثار استاد لیلیت تریان همراه با مراسم نکوداشت وی آغاز می شود و تا پایان اسفندماه در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) در خیابان ولی عصر (عج)، رو به روی بزرگراه نیایش، بلوار اسفندیار، شماره 35، موزه هنرهای دینی برپا خواهد بود.

کد مطلب 448895