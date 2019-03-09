فرهنگستان هنر برای درگذشت لیلیت تریان پیام تسلیت داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگستان هنر، گروه تجسمی فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، درگذشت مرحوم لیلیت تریان هنرمند پیشکسوت و مجسمه‌ساز ایرانی را تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

«بازگشت همه به سوی اوست

گروه تجسمی فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، درگذشت هنرمند پیشکسوت، مجسمه‌ساز شهیر ایرانی، استاد لیلیت تریان را به خانواده محترم ایشان و جامعه هنری تسلیت عرض کرده و یاد و نامش را گرامی می‌دارد.

مرحومه لیلیت تریان (۱۰ دی ۱۳۰۹- ۱۶ اسفند ۱۳۹۷) در ۲۲ سالگی وارد مدرسه هنرهای زیبای پاریس (بوزار) École des Beaux-Arts شد. وی از اولین نسل مجسمه‌سازان ایرانی بود که این هنر را در مدرسه بوزار فراگرفت. از نیمه دوم دهه ۱۳۳۰ به عنوان معلم مجسمه‌سازی در هنرستان هنرهای زیبای پسران و دختران فعالیت داشت. در سال ۱۳۳۹ آموزش این رشته را در دانشکده هنرهای تزئینی آغاز کرد. استاد تریان را از مؤسسان رشته مجسمه‌سازی دانشکده هنرهای تزئینی می‌دانند.

خانم تریان هنرمند برجسته‌ای بود که با تلاش بی‌وقفه در حوزه هنر نوگرا و مجسمه‌سازی مدرن، به شکوفایی بیشتر این هنر و پرورش هنرمندان نام‌آور در این عرصه کمک انکارناپذیری کرد. وی بیش از ۲ دهه به‌طور حرفه‌ای در دانشکده‌های هنری، مجسمه‌سازی را تدریس کرد. برخی از هنرمندان شاخص امروز ایران در عرصه مجسمه‌سازی از شاگردان او هستند.

از جمله آثار این بانوی هنرمند ارمنی‌تبار می‌توان به ساخت مجسمه یادبود «مسروب ماشتوتس» [Mesrop Mashtots] (ابداع‌کننده الفبای زبان ارمنی، بانی ادبیات نوشتاری ارمنی و نخستین آموزگار، مترجم و بنیانگذار نخستین مدرسه ارمنی) که در یکی از کلیساهای تهران نصب شده، اشاره کرد.

عضویت در هیأت داوران بی‌ینال مجسمه‌سازی تهران و شرکت در نمایشگاه‌های متعدد از جمله فعالیت‌های این هنرمند مجسمه ساز بود. در سال ۱۳۸۵ از مقام هنری این هنرمند خلاق در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) تجلیل به عمل آمد.

برای آن عزیز درگذشته، غفران و رحمت واسعه الهی را خواستاریم. خدایش بیامرزد.»