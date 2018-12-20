برگزاری دوره آموزشی آنلاین برای طراحی سئوال اساتید علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر آبتین حیدرزاده رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی با اعلام این خبر افزود: ثبت نام این دوره های آموزشی ارزیابی و آزمون سازی از تاریخ ۱۵ دی ماه از طریق دانشگاه علوم پزشکی مجازی آغاز خواهد شد.

وی گفت: دوره ها در سه سطح (مقدماتی، متوسط و عالی) برگزار خواهد شد و اعضای هیئت علمی علاقه مند دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در کلیه رشته های بالینی و علوم پایه که قصد طراحی و ارسال سوال برای گنجینه های سوال منطقه ای یا ملی داشته باشند می توانند برای شرکت در این دوره ها ثبت نام کرده و در این دوره ها شرکت کنند.

حیدرزاده خاطرنشان کرد: آن دسته از اعضای هیئت های ممتحنه کلان مناطق آمایشی که اسامی آنها توسط معاونت آموزشی دانشگاهها به مرکز سنجش آموزش پزشکی برای گذراندن دوره اعلام شود نیز در این دوره شرکت خواهند کرد و در انتهای دوره به کلیه شرکت کنندگانی که دوره را با موفقیت طی کنند گواهی ارزیابی و سنجش ارایه خواهد شد.

وی اظهار داشت: در راستای استاندارد سازی مراکز آزمون الکترونیک و مراکز آزمون صلاحیت بالینی کلیه مراکز کلان مناطق آمایشی از ۱۵ دی ماه به بعد توسط تیم های اعتباربخشی مرکز سنجش آموزش پزشکی مورد بازدید و اعتباربخشی قرار خواهند گرفت.