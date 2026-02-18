برپایی نمایشگاه «مدرسه انقلاب» در ۲۰ مدرسه هشترود

هادی شیری، مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان شهرستان هشترود، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با چهل‌وهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، نمایشگاه‌های «مدرسه انقلاب» در ۲۰ مدرسه متوسطه اول و دوم این شهرستان برپا شده است.

وی افزود: این نمایشگاه‌ها به همت اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، دانش‌آموزان انجمنی شهرستان، معاونت پرورشی اداره آموزش و پرورش و با همکاری عوامل اجرایی مدارس برگزار شده است.

مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان هشترود با بیان اینکه هدف از برگزاری این نمایشگاه‌ها تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: دستاوردهای انقلاب در حوزه‌های علمی و فناوری، اجتماعی، فرهنگی، سیاست و حکومت‌داری، اقتصادی و همچنین بخش «روایت فتح» با محوریت پرده‌خوانی جنگ ۱۲ روزه برای دانش‌آموزان تشریح می‌شود.

شیری این نمایشگاه‌ها را نمونه‌ای موفق از نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در مدرسه دانست و گفت: دانش‌آموزان با روایتگری دستاوردهای انقلاب و وقایع جنگ ۱۲ روزه برای همسالان خود، نقش مهمی در تربیت نسل جوان و ترویج ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی ایفا می‌کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در آیین اختتامیه این نمایشگاه‌ها، از دانش‌آموزان مسئول انجمن‌های اسلامی مدارس شهرستان هشترود تجلیل خواهد شد.