به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی عصر پنجشنبه در جلسات ستاد نوآوری و فناوری و همچنین هوشمندسازی و دولت الکترونیک استان، افزود: گسترش ارتباطات در روستاها نقش مؤثری در کاهش شکاف دیجیتال، تسهیل دسترسی روستاییان به خدمات نوین ارتباطی و فراهمسازی بستر توسعه اقتصادی و اجتماعی این مناطق دارد.
وی همچنین با اشاره به آغاز روند مثبت آذربایجانغربی در حوزه فناوری، خاطرنشان کرد: اقدامات خوبی همسو با سایر برنامههای توسعهای استان شروع شده و مجموعههای حوزه ارتباطات و فناوری، دانشگاهها و پارک علم و فناوری عملکرد قابلتوجهی داشتهاند، اما عقبماندگیهای موجود باید جبران شود.
استاندار آذربایجانغربی بر لزوم پیوند برنامههای اجرایی با علم و فناوری نیز تأکید کرده و افزود: آذربایجانغربی باید سطح تحول خود را ارتقا دهد و به عنوان استانی نوظهور در مسیر توسعه فناورانه حرکت کند.
رحمانی همچنین اضافه کرد: کوتاهسازی روند استعلامها در حوزه سرمایهگذاری و ارتباطات، از الزامات تسریع رشد اقتصادی و جذب سرمایه است.
وی با اشاره به اهمیت توجه ویژه به مرزهای استان، افزود: ظرفیتهای مرزی میتواند بهویژه در حوزه ارتباطات و فناوری بهعنوان پایلوت توسعه مورد استفاده قرار گرفته و نقش مهمی در پیشرفت پایدار منطقه ایفا کند.
افتتاح آنلاین پروژه های ICT و امضای قرارداد تدوین سند توسعه اقتصاد دیجیتال آذربایجانغربی
جلسات ستاد نوآوری و فناوری و همچنین هوشمندسازی و دولت الکترونیک استان امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی، محسن صدر معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات، محمد حاتمیزاده معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استانهای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جمعی از مدیران و مسئولان استانی برگزار شد.
در این جلسه که در راستای افتتاح آنلاین پروژه های ICT و امضای قرارداد تدوین سند توسعه اقتصاد دیجیتال استان برگزار شد، با افتتاح سایت ارتباطی روستایی ایرانسل، سه روستای شهرستان ارومیه، تحت پوشش اینترنت پرسرعت ایرانسل قرار گرفت.
با بهرهبرداری از این پروژه، سه روستای فقیبیگلو، حاجیآباد و شاهجهانآباد شهرستان ارومیه، با مجموع ۲۴۴ خانوار و ۸۲۵ نفر جمعیت، تحت پوشش اینترنت پرسرعت ایرانسل قرار گرفت.
با راهاندازی این سایت جدید ارتباطی روستایی که با هدف گسترش پوشش شبکه در مناطق روستایی، ارتقای کیفیت خدمات و تحقق عدالت ارتباطی و کاهش شکاف دیجیتال صورت گرفته است، روستاهای مذکور با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال از محل طرح توسعه روستایی وزارت ارتباطات (USO)، به اینترنت پرسرعت ایرانسل متصل شدند.
