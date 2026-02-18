به گزارش خبرگزاری مهر از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در ابتدای جلسه امروز(چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴) این شورا با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: رمضان ماه نزول قرآن و ایام ضیافت‌الله است.

وی حلول این ماه عظیم‌الشان که لحظات آن سرشار از رحمت الهی است را تبریک گفت و توفیق قدرشناسی و بهره‌مندی از برکات این ماه را از خداوند متعال مسئلت کرد.

دبیر شورای نگهبان گفت: تدبر در تعابیر معصومین (ع) بهترین راه شناخت اهمیت ماه رمضان است و خطبه شعبانیه پیامبر گرامی اسلام در آخرین جمعه ماه شعبان، دعای امام سجاد (ع) به هنگام ورود به ماه رمضان و وداع با این ماه از منابع ارزشمند برای تعمیق معرفت ما نسبت به این ماه باعظمت هستند.

وی خاطرنشان کرد که در خطبه شعبانیه پیامبر گرامی اسلام (ص) در کنار تبیین فضایل و برکات این ماه، آداب حضور در این ضیافت الهی نیز تشریح شده که ترسیم سبک زندگی فردی و اجتماعی مومنانه است.

آیت‌الله جنتی گفت: ماه رمضان نسیم جان‌بخشی است که بر عالم می‌وزد و فرصتی گرانبها برای بهره‌مندی از آرامش حاصل از معنویت است.

وی معنویت را گمشده جهان امروز دانست و عنوان کرد: مناسبات ظالمانه حاکم بر جهان و فجایع اخلاقی غیرقابل کتمان مدعیان دروغین حقوق بشر، حاصل حرکت مکاتب مادی در جهت حذف معنویت از زندگی بشرند.

ملت ایران پرچم حق‌طلبی برافراشته

دبیر شورای نگهبان در بخش دوم صحبت‌هایش به بیانات روز گذشته مقام معظم رهبری در دیدار مردم آذربایجان شرقی اشاره کرد و بیان داشت: سخنان ایشان نمونه اعلای موضع‌گیری شجاعانه و حکیمانه بر مبنای معنویت و ایمان الهی و تصویری عینی از «اشداء علی الکفار و رحماء بینهم» بود.

وی تاکید کرد: ملت رشید ایران با حفظ آمادگی، هوشیاری و اتحاد ملی، تحت زعامت رهبری مومنانه مقام معظم رهبری، پرچم حق‌طلبی را در عالم برافراشته است.

آیت‌الله جنتی در پایان اظهار داشت: مردم بزرگ ایران اسلامی با استقامت در این مسیر، با یاری خداوند متعال، معادلات ظالمانه قدرت‌های استکباری را برهم خواهد زد.