به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه دانش یزدی، به اهمیت نقش زنان در انتخابات شوراهای اسلامی روستا تأکید و اظهار کرد: میزان ثبت‌نام در حوزه شهری نسبت به دوره گذشته رشد قابل توجهی داشته و این روند نشان‌دهنده افزایش احساس مسئولیت اجتماعی و سیاسی شهروندان است.

وی افزود: حضور زنان توانمند، آگاه و مسئولیت‌پذیر در مدیریت محلی می‌تواند به بهبود تصمیم‌گیری‌ها، تقویت سرمایه اجتماعی و توسعه متوازن روستاها کمک کند. از این رو انتظار می‌رود مشاوران امور بانوان، فعالان اجتماعی و گروه‌های مردمی با اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی، زمینه مشارکت گسترده‌تر زنان در انتخابات شوراهای روستایی را فراهم کنند.

دانش‌یزدی همچنین بر ضرورت شناسایی و معرفی بانوان دارای تجربه، تخصص و روحیه خدمت تأکید کرد و گفت: مشارکت زنان در عرصه‌های مدیریتی محلی نه‌تنها به ارتقای شاخص‌های توسعه اجتماعی کمک می‌کند، بلکه موجب افزایش اعتماد عمومی و تقویت نقش خانواده در مسیر پیشرفت جامعه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: انتخابات شوراها فرصتی مهم برای نقش‌آفرینی مستقیم مردم در اداره امور محلی است و حضور فعال زنان در این فرایند می‌تواند به شکل‌گیری مدیریت کارآمدتر و مردمی‌تر در روستاها منجر شود.