۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۲۱:۵۳

رشد ثبت‌نام بانوان در این دوره انتخابات نوید بخش آینده‌ای روشن است

یزد - مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد گفت: میزان ثبت‌نام در حوزه شهری نسبت به دوره گذشته رشد قابل توجهی داشته که این رشد ثبت‌نام بانوان در انتخابات نوید بخش آینده‌ای روشن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه دانش یزدی، به اهمیت نقش زنان در انتخابات شوراهای اسلامی روستا تأکید و اظهار کرد: میزان ثبت‌نام در حوزه شهری نسبت به دوره گذشته رشد قابل توجهی داشته و این روند نشان‌دهنده افزایش احساس مسئولیت اجتماعی و سیاسی شهروندان است.

وی افزود: حضور زنان توانمند، آگاه و مسئولیت‌پذیر در مدیریت محلی می‌تواند به بهبود تصمیم‌گیری‌ها، تقویت سرمایه اجتماعی و توسعه متوازن روستاها کمک کند. از این رو انتظار می‌رود مشاوران امور بانوان، فعالان اجتماعی و گروه‌های مردمی با اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی، زمینه مشارکت گسترده‌تر زنان در انتخابات شوراهای روستایی را فراهم کنند.

دانش‌یزدی همچنین بر ضرورت شناسایی و معرفی بانوان دارای تجربه، تخصص و روحیه خدمت تأکید کرد و گفت: مشارکت زنان در عرصه‌های مدیریتی محلی نه‌تنها به ارتقای شاخص‌های توسعه اجتماعی کمک می‌کند، بلکه موجب افزایش اعتماد عمومی و تقویت نقش خانواده در مسیر پیشرفت جامعه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: انتخابات شوراها فرصتی مهم برای نقش‌آفرینی مستقیم مردم در اداره امور محلی است و حضور فعال زنان در این فرایند می‌تواند به شکل‌گیری مدیریت کارآمدتر و مردمی‌تر در روستاها منجر شود.

