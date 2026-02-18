به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه دریاچه ارومیه تنها یک پهنه آبی نبوده و بخشی از هویت و زندگی مردم این منطقه است، افزود: امروز حفظ و احیای دریاچه ارومیه بیش از هر زمان دیگری به همراهی مردم نیاز داشته و بازگشایی مسیر و لایروبی رودخانههای منتهی به دریاچه از برنامههای جدی کارگروه نجات است؛ اما نتیجهبخش بودن آن بدون همکاری ساکنان مسیرها ممکن نخواهد بود.
وی همچنین با اشاره به اینکه بارندگیهای اخیر فرصت ارزشمندی ایجاد کرده، اظهار داشت: در این مقطع که نیاز آبی کشاورزی کاهش یافته، اگر بتوانیم از هدررفت آب جلوگیری کنیم و مسیر رودخانهها را برای رسیدن آب به دریاچه هموار سازیم، گام مؤثری در تقویت تراز آبی آن برداشتهایم.
رحمانی در ادامه با بیان اینکه دریاچه ارومیه سالها با مردم این منطقه زیسته و خاطره ساخته و امروز نیز احیای آن با مشارکت همان مردم ممکن میشود، افزود: هر اقدامی برای باز شدن مسیر آب، در واقع قدمی برای بازگشت امید به این پهنه ارزشمند است.
وی همچنین با تأکید بر اینکه مردم همراه آذربایجانغربی از ابتدا میدانند احیای دریاچه ارومیه برای من یک اولویت جدی بوده و در این مسیر عقبنشینی نکردهام، اضافه کرد: با وجود مشکلات گذشته، حمایت مردم همیشه پشتوانه ما بوده است.
استاندار آذربایجان غربی تأکید کرد: اطمینان دارم نگین آبی ایران با همدلی مردم و مسئولان دوباره جان میگیرد و هر قدم برای رساندن آب به دریاچه ارومیه، قدمی برای احیای آن است.
