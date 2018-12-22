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۱ دی ۱۳۹۷، ۸:۳۳

یک متخصص سرطان عنوان کرد؛

استفاده از «ایمونوتراپی» برای درمان سرطان های لاعلاج

استفاده از «ایمونوتراپی» برای درمان سرطان های لاعلاج

یک متخصص سرطان، ایمونوتراپی را شیوه درمانی پیشرفته برای درمان سرطان های لاعلاج دانست و گفت: چشم انداز روشنی برای درمان سرطان هایی مانند کلیه، کبد، ریه و ملانوم، در پیش است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام آزاده، افزود: برخی از بیماران سرطانی که با شیمی درمانی، پرتودرمانی و جراحی درمان نمی شوند با این شیوه درمانی پیشرفته می توان معالجه کرد.

وی با اشاره به اینکه موفقیت این روش خیلی بیشتر از شیوه های درمانی موجود است، گفت: این روش سبب مهار برخی از سرطان های پیشرفته می شود و آخرین دستاورد برای مقابله با برخی از سرطان های پیشرفته است.

آزاده ادامه داد: ایمونوتراپی سبب از بین رفتن سلول های سرطانی بدون آسیب به سایر نقاط بدن می شود و در این شرایط رادیوتراپی و شیمی درمانی هم کارایی بیشتری خواهند داشت.

دبیر علمی سومین کنگره بین المللی کلینیکال و سیزدهمین کنگره سالیانه کلینیکال انکولوژی ایران، داروهای ایمنونوتراپی را بسیار پیشرفته اعلام کرد و افزود: این شیوه درمانی هم اکنون در ایران هم انجام می شود.

آزاده، سیگار را مهم ترین عامل ابتلا به سرطان ها اعلام کرد و گفت: کشنده ترین وسیله ای است که به دست انسان ساخته شده، دخانیات است.

وی ادامه داد که مردم آلودگی هوا و پارازیت به عنوان عامل ابتلا به سرطان ها می دانند و از این موضوع نگران هستند اما مهمترین عامل ابتلا به این بیماری ها دخانیات است که از آن غافل می باشند.

آزاده ادامه داد: فرد سیگاری هم خودش و هم خانواده و اطرافیان خود را در معرض ابتلا به سرطان ها قرار می دهد.

وی با اشاره به اینکه برخی از سرطان ها براثر مصرف سیگار بروز می کنند، گفت: ۹۰ درصد بیماران سرطان ریه، سیگاری هستند.

آزاده با اشاره به اینکه ۵۰ درصد سرطان ها قابل پیشگیری هستند، گفت: عدم استعمال سیگار و قلیان، مقابله با چاقی، استفاده از رژیم غذایی سالم و ورزش، از عوامل جلوگیری از ابتلا به سرطان است.

کد مطلب 4491515
حبیب احسنی پور

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