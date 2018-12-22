استفاده از «ایمونوتراپی» برای درمان سرطان های لاعلاج

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام آزاده، افزود: برخی از بیماران سرطانی که با شیمی درمانی، پرتودرمانی و جراحی درمان نمی شوند با این شیوه درمانی پیشرفته می توان معالجه کرد.

وی با اشاره به اینکه موفقیت این روش خیلی بیشتر از شیوه های درمانی موجود است، گفت: این روش سبب مهار برخی از سرطان های پیشرفته می شود و آخرین دستاورد برای مقابله با برخی از سرطان های پیشرفته است.

آزاده ادامه داد: ایمونوتراپی سبب از بین رفتن سلول های سرطانی بدون آسیب به سایر نقاط بدن می شود و در این شرایط رادیوتراپی و شیمی درمانی هم کارایی بیشتری خواهند داشت.

دبیر علمی سومین کنگره بین المللی کلینیکال و سیزدهمین کنگره سالیانه کلینیکال انکولوژی ایران، داروهای ایمنونوتراپی را بسیار پیشرفته اعلام کرد و افزود: این شیوه درمانی هم اکنون در ایران هم انجام می شود.

آزاده، سیگار را مهم ترین عامل ابتلا به سرطان ها اعلام کرد و گفت: کشنده ترین وسیله ای است که به دست انسان ساخته شده، دخانیات است.

وی ادامه داد که مردم آلودگی هوا و پارازیت به عنوان عامل ابتلا به سرطان ها می دانند و از این موضوع نگران هستند اما مهمترین عامل ابتلا به این بیماری ها دخانیات است که از آن غافل می باشند.

آزاده ادامه داد: فرد سیگاری هم خودش و هم خانواده و اطرافیان خود را در معرض ابتلا به سرطان ها قرار می دهد.

وی با اشاره به اینکه برخی از سرطان ها براثر مصرف سیگار بروز می کنند، گفت: ۹۰ درصد بیماران سرطان ریه، سیگاری هستند.

آزاده با اشاره به اینکه ۵۰ درصد سرطان ها قابل پیشگیری هستند، گفت: عدم استعمال سیگار و قلیان، مقابله با چاقی، استفاده از رژیم غذایی سالم و ورزش، از عوامل جلوگیری از ابتلا به سرطان است.