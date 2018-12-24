به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار روز شنبه بین دو تیم فوتبال پاری‌سن ژرمن و نانس که با برد پاریس همراه بود از خانه تیاگو سیلوا در پایتخت فرانسه دزدی شد. با وجود این که همه بازیکنان پاری‌سن ژرمن در خانه‌هایشان سیستم‌های امنیتی دارند و باشگاه برایشان چنین تدابیر امنیتی‌ای در نظر گرفته، دزد توانسته وارد خانه این بازیکن شود.

روزنامه فرانسوی اکیپ گزارش داده که دزدان از طریق پشت بام خانه وارد شده اند. جالب اینجاست خانه او در منطقه و ساختمانی است که بسیاری از افراد سرشناس و بزرگان فرانسه در آن زندگی می‌کنند.

از خانه او وسایل و اشیایی به قیمت یک میلیون یورو دزدیده شده است که در میان آن‌ها جواهرات قیمتی و ساعتی لوکس به قیمت ۶۰۰ هزار یورو بوده است.