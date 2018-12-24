مدیریت واحد در شلمچه به منطقه آزاد واگذار شود

به گزارش خبرنگار مهر، هانی فیصلی عصر امروز در ششمین مراسم تجلیل از صادر کنندگان برتر منطقه آزاد اروند در اتاق بازرگانی خرمشهر اظهار کرد: مدیریت مشترک و و چندگانه در مرز تجاری شلمچه و اجرا نشدن مصوبه شورای امنیت ملی برای ساماندهی مرزی، اصلی ترین عامل در مشکلات مرز شلمچه است.

وی افزود: لزوم ایجاد مدیریت واحد و واگذاری این امر به منطقه آزاد اروند خواسته فعالان اقتصادی است.

رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر، تشکیل جلسات کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی را برای رفع مشکلات موجود در مرز شلمچه درخواست کرد و گفت: برای رفع مشکلات مرز شلمچه درخواست می شود هر چند وقت جلسات کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان خوزستان در خرمشهر برگزار شود تا مسئولان استانی طی بازدید میدانی به صورت مستقیم در جریان مشکلات مرز شلمچه قرار گرفته و برای رفع آن ها اقدام کنند.

وی، تکمیل نبودن زیر ساخت ها در مرز شلمچه و عدم مطابقت ساعت کاری گمرک شلمچه با عراق را از جمله مهمترین مشکلات این مرزبین مللی دانست.

فیصلی، لایروبی آبراهه اروند رود را دیگر درخواست فعالان اقتصادی خرمشهر برشمرد و گفت: اروند رود شاهرگ حیات تجاری خرمشهر است و برای حرکت کشتی های حجیم در این آبراهه، لایروبی آن ضروری است.

وی با تاکید بر اینکه احیای بندر خرمشهر به احیای تجاری اقتصادی استان خوزستان منجر می شود، افزود: انتظار فعالان بخش خصوصی از دولتمردان پیگیری مجدانه برای حصول نتایج مثبت در زمینه لایروبی آبراهه اروند است.

رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از صدور بخشنامه های خلق الساعه و اخذ تصمیم های عجولانه، آیین نامه پیمان سپاری ارزی را تصمیمی عجولانه و کارشناسی نشده خواند و انجام کار کارشناسی، پرهیز از مانع تراشی و انجام فعالیت های مخل امر صادرات را به عنوان مهمترین درخواست فعالان اقتصادی و بازرگانان خرمشهر مطرح کرد.