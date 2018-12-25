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۴ دی ۱۳۹۷، ۹:۵۴

افزایش بی اعتمادی کاربران ؛

کاربران فیس بوک با دریافت ۲۵۰ دلار آن را ترک می کنند

کاربران فیس بوک با دریافت ۲۵۰ دلار آن را ترک می کنند

نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد که اکثر کاربران عضو شبکه اجتماعی فیس بوک با دریافت مبلغی که به طور متوسط از ۲۵۰ دلار بیشتر نیست حاضر به ترک آن هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، در این بررسی تلاش شده تا ارزش اجتماعی عضویت در فیس بوک بر اساس مبلغی مادی محاسبه و برآورد شود. از همین رو از مصاحبه شوندگان سوال شد که برای ترک فیس بوک چه مقدار پول باید به آنها پرداخت شود.

فیس بوک در ماه های اخیر به علت نقض حریم شخصی کاربران، عدم بی طرفی سیاسی و تلاش برای کنترل انحصاری بازار شبکه های اجتماعی به شدت زیر فشار بوده است. این مساله باعث شده تا ارزش سهام فیس بوک در حدود ۶ درصد کاهش یابد و کاربران نیز اعتماد خود را به آن از دست بدهند.

تحقیقات شرکت Plos One که یک موسسه خصوصی پژوهشی در کالیفرنیا است، نشان می دهد که کاربران فیس بوک به طور متوسط با دریافت ۲۵۰ دلار حاضرند از آن خداحافظی کنند و این در حالی است که ارزش خالص شرکت فیس بوک بالغ بر ۶۳۰ میلیارد دلار برآورد شده است.

پیش از این نتایج یک بررسی دیگر در مورد فیس بوک منتشر شده بود که توسط شرکت تامسون رویترز انجام شده و نشان می داد که بیش از نیمی از کاربران این شبکه اجتماعی دیگر به آن اعتماد ندارند.

کد مطلب 4494663

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    نظرات

    • شهروند IR ۱۰:۳۱ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
      2 0
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      شماره حساب اعلام كنن ماهم ازاين فيس بوك بريم حداقل پولش بدرد ميخوره.

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