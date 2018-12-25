به گزارش خبرگزاری مهر، اولین قسمت از فصل جدید مسابقه «پنج‌ ستاره» به تهیه‌کنندگی میرمحمدحسین رضوی و با اجرای حمید گودرزی از پنجشنبه این هفته ۶ دی‌ ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه پنج سیما خواهد رفت، دومین قسمت نیز جمعه ۷ دی‌ در همان ساعت پخش خواهد شد.

ساختار مسابقه «پنج ستاره» مطابق روال قبلی با گونه «مسابقه – بازی» پخش می شود. این مسابقه دارای یک اپلیکیشن اختصاصی است که علاقه‌مندان چه به عنوان شرکت کننده و چه تماشاگر می‌توانند با نصب و همچنین بازی در آن به مسابقه تلویزیونی راه پیدا کنند. پنج نفر نخست رتبه بندی این اپلیکیشن راهی مسابقه اصلی در شبکه پنج خواهند شد.

مسابقه تلویزیونی «پنج ستاره» محصول موسسه فرهنگی و هنری هشت ‌اقلیم و کاری از گروه اجتماعی شبکه پنج سیما است که پنجشنبه و جمعه هر هفته ساعت ٢١ از این شبکه پخش خواهد شد و طی آن شرکت کنندگان تلاش می‌کنند با استفاده از اطلاعات عمومی خود و پاسخ به پرسش های حمید گودرزی جایزه ٥٠ میلیونی مسابقه را به دست بیاورند.