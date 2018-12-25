موزیکال «بینوایان» برای سومین بار تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، تا کنون طی ۳۶ سانس بیش از ۹۰ هزار نفر به تماشای نمایش موزیکال «بینوایان» نشسته اند.

نمایش موزیکال «بینوایان» به کارگردانی حسین پارسایی و با رهبری ارکستر بردیا کیارس با همراهی ۳۰۰ بازیگر، خواننده و نوازنده از بیستم آبان ماه روی صحنه است و قرار است تا ۱۴ دی ماه روی صحنه باشد.

پارسا پیروزفر در نقش ژان والژان، نوید محمدزاده در نقش ژاور، نیلوفر خوش خلق در نقش فانتین، سحر دولتشاهی در نقش مادام تناردیه، هوتن شکیبا در نقش موسیو تناردیه، اشکان خطیبی در نقش ماریوس و امیرحسین فتحی در نقش آنژولراس (به ترتیب حضور صحنه‌ای) به همراه حدود ۳۰۰ بازیگر، خواننده و نوازنده در این اجرا حضور دارند.

سیامک احصایی طراح صحنه، سارا اسکندری طراح چهره‌پردازی، شیما میرحمیدی طراح لباس، علی براتی طراح حرکت، بامداد افشار طراح صدا، مرتضی نجفی طراح نور، فراز اسکندری ویدئو دیزاینر، هاسمیک کاراپتیان سرپرست بخش آوازی و سحر ستوده به عنوان مترجم و ترانه سرا دیگر عوامل این نمایش موزیکال هستند.

محمدصادق رنجکشان سرمایه‌گذار این پروژه است و میثم احمدی و محمد قدس تهیه‌کنندگی آن را برعهده دارند.