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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۳۳

دستور دادستان کل برای بررسی حادثه اتوبوس دانشجویان

دستور دادستان کل برای بررسی حادثه اتوبوس دانشجویان

در پی حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم تحقیقات،دادستان کل کشور به دادستان تهران، دستور پیگیری موضوع را داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، در پی حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم تحقیقات، حجت الاسلام و المسلمین منتظری طی دستوری از دادستان تهران خواست که به موضوع رسیدگی کند.

متن دستور دادستان کل کشور به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر جعفری دولت آبادی

دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران

با سلام و تحیت؛

نظر به خبر سقوط اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و کشته و زخمی شدن شماری از آنان، مقتضی است بازپرس مربوطه در محل حاضر و ضمن بررسی صحنه، موضوع را رسیدگی کرده و نتیجه آن را گزارش نمایند.

محمد جعفر منتظری

کد مطلب 4495181

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