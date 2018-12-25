آغاز فرایند بازرسی سال ۹۷ کارکنان ستادی کل کشور 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، وحید میرحسینی در نشست بررسی و تبیین دیدگاه‌ها درخصوص طرح بازرسی از عملکرد رفتار و کارکرد کارکنان اداری واحدهای ستادی دادگستری کل استان تهران که با حضور احسان مظفری معاون منابع انسانی دادگستری استان تهران برگزار شد، اظهار داشت: هرساله یک دوره بازرسی از کارکنان برگزار می‌شود و امسال چهارمین دوره به بازرسی از کارکنان ستادی کل کشور اختصاص یافته است و هم‌اکنون در تهران هم تیم بازرسی تشکیل گردیده است و نشستی با حضور بازرسان ترتیب داده شد تا ثبت توانایی‌ها و زحمات همکاران در واحدهای ستادی در سوابق ارزشیابی لحاظ شود.

مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه خبر داد: ظرف دو ماه آینده کار بازرسی تمام واحدهای ستادی کشور پایان می‌یابد و با گزارش‌گیری، کل اطلاعات همکاران اداری در واحدهای ستادی همانند واحدهای صف به پرونده‌های ارزشیابی آنان انتقال می‌یابد و با توجه به همین موارد درباره ارتقاها، رتبه‌ها و انتصابات تصمیم‌گیری می شود و اگر بازرسی‌ها بدرستی پیش رود شاهد استقرار نظام شایسته‌ سالاری در منابع انسانی، کاهش تخلفات و بالا بردن بهره‌وری و کارآمدسازی واحدها خواهیم بود.

میرحسینی با اشاره به اینکه سال ۹۷ دومین دوره بازرسی از کارکنان ستادی می‌باشد و پیش از این در سال ۹۴ اجرا شده بود، گفت: حدود ۳۵۰ بازرس در کل کشور حاضر هستند که در قالب حداقل دو تیم و حداکثر ۵ تیم عملیات بازرسی را دنبال می‌کنند. وی خاطر نشان کرد: تیم‌ها بر اساس گستردگی و واحدهای قضایی در استان‌ها متغییر است و جامعه هدف ما حدود ۱۰ هزار نفر می باشد که مورد بازرسی قرار می‌گیرند و ظرف دو ماه آینده عملیات بازرسی انجام و گزارش‌گیری و ثبت اطلاعات صورت می‌پذیرد.

