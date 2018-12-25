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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۲۲

آغاز فرایند بازرسی سال ۹۷ کارکنان ستادی کل کشور 

آغاز فرایند بازرسی سال ۹۷ کارکنان ستادی کل کشور 

مدیرکل ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه از آغاز فرایند بازرسی سال ۹۷ کارکنان ستادی کل کشور خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، وحید میرحسینی در نشست بررسی و تبیین دیدگاه‌ها درخصوص طرح بازرسی از عملکرد رفتار و کارکرد کارکنان اداری واحدهای ستادی دادگستری کل استان تهران که با حضور احسان مظفری معاون منابع انسانی دادگستری استان تهران برگزار شد، اظهار داشت: هرساله یک دوره بازرسی از کارکنان برگزار می‌شود و امسال چهارمین دوره به بازرسی از کارکنان ستادی کل کشور اختصاص یافته است و هم‌اکنون در تهران هم تیم بازرسی تشکیل گردیده است و نشستی با حضور بازرسان ترتیب داده شد تا ثبت توانایی‌ها و زحمات همکاران در واحدهای ستادی در سوابق ارزشیابی لحاظ شود.

مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه خبر داد: ظرف دو ماه آینده کار بازرسی تمام واحدهای ستادی کشور پایان می‌یابد و با گزارش‌گیری، کل اطلاعات همکاران اداری در واحدهای ستادی همانند واحدهای صف به پرونده‌های ارزشیابی آنان انتقال می‌یابد و با توجه به همین موارد درباره ارتقاها، رتبه‌ها و انتصابات تصمیم‌گیری می شود و اگر بازرسی‌ها بدرستی پیش رود شاهد استقرار نظام شایسته‌ سالاری در منابع انسانی، کاهش تخلفات و بالا بردن بهره‌وری و کارآمدسازی واحدها خواهیم بود.

میرحسینی با اشاره به اینکه سال ۹۷ دومین دوره بازرسی از کارکنان ستادی می‌باشد و پیش از این در سال ۹۴ اجرا شده بود، گفت: حدود ۳۵۰ بازرس در کل کشور حاضر هستند که در قالب حداقل دو تیم و حداکثر ۵ تیم عملیات بازرسی را دنبال می‌کنند. وی خاطر نشان کرد: تیم‌ها بر اساس گستردگی و واحدهای قضایی در استان‌ها متغییر است و جامعه هدف ما حدود ۱۰ هزار نفر می باشد که مورد بازرسی قرار می‌گیرند و ظرف دو ماه آینده عملیات بازرسی انجام و گزارش‌گیری و ثبت اطلاعات صورت می‌پذیرد.
 

کد مطلب 4495320

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