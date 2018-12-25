۴۰مددجوی کهگیلویه وبویراحمدی ماه گذشته به عتبات عالیات اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امیدوار کاراندیش بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این مددجویان به مدت یک هفته و از طریق مرز شلمچه به زیارت اعزام شدند.

وی اعتبار هزینه شده برای این اردوی زیارتی را ۴۶ میلیون و ۹۲۱ هزار تومان عنوان کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون یکهزار و ۹۶۱ مددجوی تحت حمایت به اردوهای زیارتی مشهد مقدس، عتبات عالیات و اردوهای آموزشی و سیاحتی اعزام شده اند.

کاراندیش افزود: اعتبار هزینه شده برای این اردوهای زیارتی ۶۸۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بوده است.

وی اظهار داشت: مددجویان در آذرماه سال جاری نیز از مناطق لوداب، مارگون، گچساران، پاتاوه، منطقه یک و دو یاسوج و چیتاب به عتبات عالیات اعزام شدند.

کار اندیش ارتقای سطح فکری و فرهنگی مددجویان را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این نهاد در راستای ‌ارائه خدمات فرهنگی عنوان کرد و گفت: همچنین تقویت باورهای دینی و اعتقادی، ایجاد روحیه خودباوری و آشنایی مددجویان با مسائل فقهی و اعتقادی و ایجاد نشاط روحی و روانی در مددجویان از اهداف برگزاری این اردوها است.

وی افزود: در این خصوص در قالب طرح شوق زیارت مددجویانی که تاکنون به اماکن زیارتی مشرف نشده‌اند شناسایی‌شده و با حمایت کمیته امداد و کمک خیران به اردوهای زیارتی اعزام می شوند.