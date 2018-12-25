آئین نکوداشت نیم قرن تربیت معلم در استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر عصر سه‌شنبه در این آئین اظهار داشت: این مراسم نمادین بنایی برای تشکر، دست بوسی و سپاسگزاری از آنهایی است که بنیان تربیت معلم را در کشور و به ویژه در استان بوشهر بنیانگذاری کرده اند.

اکبر مولایی گفت: مطالعه مختصر ما در زمینه پیشینه تربیت معلم در استان بوشهر نشان می دهد که در سال ۱۳۴۳ به همت عزیزانی دانش‌سرایی در بوشهر افتتاح می شود.

مولایی بیان داشت: پس از این سال تا الان تمام کسانی که زندگی خود را وقف معلمی کرده‌اند، آنهایی که با عزمی راسخ و راستین تصمیم بر این شد که معلم شوند و به دانش‌سرا و مراکز تربیت معلم آمدند و در تربیت معلم تحصیل کردند و بعد از آن برخی ۳۰ سال و برخی بیش از ۵۵ سال از عمر شریف خود را صرف کار معلمی کردند.

وی در ادامه اضافه کرد: ما امروز اینجا جمع شده ایم تا به احترام و قدرشناسی دوران معلمی که صرف رشد و بالندگی نسل های این مرز و بوم شد کلاه احترام از سر برداریم و به تک تک این عزیزان بگویم که اگر تمام این عالم سرد و بی روح باشند ما قدرشناس زحمات شما هستیم.

مولایی تاکید کرد: حامل سلام گرم و صمیمی استاندار بوشهر به شما فرهیختگان هستم و وی در پیامی بیان کردند که قدرشناس زحمات تمامی معلمان تمام اعصار هستم و خود را دانش آموز این عزیزان می دانم.

وی تصریح کرد: امروز روز نمادینی برای تشکر، قدردانی و سپاسگزاری از امر تعلیم و تربیت در کل کشور و در استان بوشهر است و از جمله اهداف ما در برگزاری این نکوداشت جوشش احساس و دیدار و گفتگوی دانش آموختگان دهه های ۴۰، ۵۰، ۶۰ و ۷۰ دانشسراها و مراکز تربیت معلم در استان بوشهر با همدیگر پس از سال ها بود.

مولایی متذکر شد: آرزو می کنم که این حرکت آغازی برای شناخت ارزش و اهمیت کار تربیت معلم، تربیت نسل آینده و قدرشناسی از مقام شامخ معلم باشد.

امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان بوشهر نیز در این آئین اظهار داشت: معلمی یکی از بزرگترین عناوین الهی است و نخستین معلم در جهان خلقت خود خداست.

آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری گفت: کار معلمان، کاری خدایی و معلمی وصفی که شما دارید، وصفی الهی است و این علم و دانش است که انسان را از دیگر مخلوقات جدا می کند و به مقام انسانیت رهنمون می کند و سرمنشا این علم و این رشد و پیشرفت معلم است.

صفایی بوشهری بیان داشت: مقام معلم و مقام استاد اصلا قابل توصیف نیست؛ چنانچه مقام خداوند نیز قابل توصیف نیست.

وی در ادامه اضافه کرد: خوشبختانه ما در استان بوشهر از دیرباز شاهد زیرساخت های بدیع آموزشی مثل مدرسه سعادت و بزرگانی در عرصه تعلیم و تربیت بوده ایم.

صفایی بوشهری با بیان اینکه استان بوشهر از دیرباز به حوزه علم و دانش توجه ویژه ای داشته است، افزود: هیچ وقت دبیر، معلم و استاد بازنشسته نمی شود و معلم مانند درختی است که هر چه از سنش می گذرد سایه آن گسترده تر و ثمرات آن بیشتر می شود.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه واقعا وقتی دبیران خودم تشریف می آورند و محضر مبارک آنها می رسم گویا حیات دیگری پیدا می کنم و بسیار خوشحال می شوم و خود را مدیون آنها می بینم، تاکید کرد: ما همان دانش آموزان سال اول ابتدایی معلم خود هستیم و به هر جا که برسیم کسانی هستیم که قلم به دست ما معلمان و اساتید ما دادند و ما یاد گرفتیم بنویسیم، بخوانیم، تربیت مان کردند و الان آنها معلم و ما شاگرد آنها هستیم.

وی تصریح کرد: ما مدیون سرچشمه های تربیت خود یعنی معلمان خود در هر مقام و در هر جا هستیم و باید همیشه قدردان این نعمت باشیم.

صفایی بوشهری خاطرنشان کرد: در استان بوشهر گذشته از این روحیه تعلیم و تربیت که در اساتید بود یک چیز دیگر نیز در وجود آنها بوده و آن صمیمیت و محبتی که به دانش آموز و فراگیر خود داشتند، است.

وی متذکر شد: این نشان از آن دارد که این دبیر و معلم گذشته از تعلیم وتربیت دارای جاذبه بوده و این جاذبه بر دل نشسته است و این جز به دلیل فرهنگ غنی استان بوشهر نبوده است و چیزی جز دلسوزی هایی که معلمان ما نسبت به دانش آموزان داشتند نیست که اینچنین اثر کرده و اینچنین در قلب ها نشسته است.

صفایی بوشهری ادامه داد: استان بوشهر، استان فوق العاده ای در عرصه تعلیم و تربیت و ارتباط بین دبیر و دانش آموز است و صمیمیتی که بین دانش آموز، فراگیر و استاد در استان بوشهر است در هیچ جا نیست.

امام جمعه بوشهر گفت: اساتید و دبیران ما به واقع ریشه های تمدن و ریشه های تربیت مردم استان بوشهر هستند و ما به وجود مبارک همه شما افتخار می کنیم.

دکتر سید احمد حسینی کازرونی از پیشکسوتان عرصه تربیت معلم استان بوشهر نیز در این آئین اظهار داشت: معلمی شغلی است مقدس اما تمام مسائلی که ما معلمان داریم تشویق لفظی است.

حسینی کازرونی گفت: معلم زندگی دارد، معلم زندگی می خواهد، معلم زن و بچه دارد، همسر و نوه دارد، بیمار می شود و بیمارستان می خواهد برود اما با چه حقوقی که پرداخت می کنند؟

کازرونی در ادامه بیان داشت: ۵۵ سال است که معلم هستم اما چون قبلا آموزش و پرورش بوده و بازنشسته آنجا هستم و با اینکه ۲۷ سال در دانشگاه تدریس می کنم و زمانی که دانشگاه بودم ۴،۵ برابر این حقوق می گرفتم، اکنون که بازنشسته‌ام تنها دریافتی‌ام حقوق بازنشستگی معلمی است که بسیار ناچیز است.

وی تصریح کرد: اگر در مملکتی معلم با حقوق غیرمکفی زندگی کند مسلما نسلی که از زیر دست، تفکرات و تششعات اندیشه اش بیرون می آید، آن جوانان، جوانان مددکاری که باید در جامعه باشند و بتوانند جامعه را به پیشرفت برسانند، نمی توانند باشند.

حسینی کازرونی اضافه کرد: معلم نبود پزشک تربیت نمی شد، اقتصاددان و مهندس خوب پرورش نمی یافت؛ بنابراین آنقدر که در کلام تعریف معلم می کنیم باید در برابر مسائل زندگی او نیز دولتها ایستاده و حامی وی باشند و به معلم خدمت کنند.

وی خاطرنشان کرد: معلم مانند دیگران زندگی دارد و مگر معلم چه چیزی از دیگران در جامعه به لحاظ خانوادگی کمتر دارد که به این روزگارش به این ترتیب است.

این استاد پیشکسوت زبان و ادبیات فارسی استان بوشهر افزود: اگر چنین باشد دیگر تلاش و تکاپو در معلم از بین می رود و آن جهندگی فکری و ارزش تفکر و اندیشه در او از بین می رود و نمی تواند به دانش آموز خود دهد.

حسینی کازرونی بیان کرد: معلمی که در زندگی اش رفاه ندارد، معلمی که زن و بچه اش مریض است و پول بیمارستان ندارد چگونه می تواند با فکر آزاد سر کلاس رفته و تعلیم و تربیت کند. من معلم که می گویم شخص خود بنده نیست و امثال بنده است؛ چرا که به هر حال قادر به اداره زندگی خود بوده و هستم.

معاون توسعه منابع و امور دانشجویی پردیس علامه طباطبایی بوشهر و دبیر اجرایی نکوداشت بیش از نیم قرن تربیت معلم در استان بوشهر نیز در این آئین ضمن ادای احترام به پیشگاه معلمان و اساتید حاضر در همایش و ارائه گزارشی از روند کارهای انجام شده برای این نکوداشت اظهار داشت: با دریافت حکم ریاست دانشگاه به عنوان نماینده تام اختیار و دبیر اجرایی همایش به شناسایی مدیران، اساتید، دانش آموختگان و تاثیرگذاران تربیت معلم در استان بوشهر پرداختم.

عبدالرضا عرب زاده گفت: از طریق راهنمایی اساتید و همکاری آنها به دانش آموختگان دانشسرای مقدماتی دهه ۴۰ و ۵۰ متصل شدیم و با برگزاری جلسات متعدد اطلاعات ذیقیمتی از دانشسراها و تربیت معلم های استان به دست آوردیم.

عرب زاده بیان داشت: از اطلاعات به دست آمده دانشسرای مقدماتی پسران که در دهه ۴۰ و در سال تحصیلی ۴۴-۴۳ شروع به کار کرد و دو سال بعد از آن دانشسرای مقدماتی دختران در بوشهر آغاز به کار کرد.

وی تصریح کرد: ادامه فعالیت تربیت معلمی در بوشهر با شروع به کار مرکز تربیت معلم پسران و دختران بعد از دوره دیپلم فصلی دیگر از رویش معلمان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در دو مرکز جداگانه در شهر بوشهر آغاز شد.

عرب زاده در ادامه اضافه کرد: به دلیل کمبود معلم در روستاها از سال ۱۳۶۲ دانشسرای روستایی پسران در شهرستان دشتی و دانشسرای روستایی دختران در شهرستان تنگستان شروع به کار کردند؛ سپس در سال ۱۳۶۳ دانشسرای روستایی پسران در شهر آب‌پخش برای تامین معلمان دوره ابتدایی شهرستان های شمالی استان شروع به کار کرد.

وی متذکر شد: در دهه ۷۰ دانش‌سراهای دو ساله بعد از سال دوم دبیرستان در شهرهای سعدآباد ( دانشسرای پسران) و گناوه ( دانشسرای دختران) و برازجان ( دانشسرای دختران) و همچنین دانشسرای دو ساله دختران و پسران در شهر بوشهر و در کنار مراکز تربیت معلم علامه طباطبایی و بنت الهدی صدر برای تامین معلمان دوره ابتدایی فعالیت خود را آغاز کردند.

عرب زاده تاکید کرد: سال ۱۳۷۴ پایان کار دانشسراهای چهارساله و دوساله در استان بود و بعد از آن تربیت معلمان تنها در مراکز تربیت معلم بوشهر، برازجان و خورموج ادامه داشت.

معاون توسعه منابع و امور دانشجویی پردیس علامه طباطبایی دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر گفت: امیدوارم که این همایش سرآغازی برای تداوم ارتباطات نسل های مختلف دانشسرا و تربیت معلم در استان و کشور باشد تا بتوانیم الگوهای مناسبی برای تربیت معلمان نسل جدید به دست آورده و در توسعه و پیشرفت آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت گام های جدیدی را برداریم.

در این آئین از تندیس ۵۴ سال تربیت معلم و به بیان بهتر بیش از نیم قرن تربیت معلم در استان بوشهر با حضور امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان بوشهر، رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر، مسئول نهاد رهبری در دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر و استاد دکتر سید احمد حسینی کازرونی از پیشکسوتان عرصه تربیت معلم استان بوشهر رونمایی شد.

همچنین در این آئین از مدیران دانشسراها و مراکز تربیت معلم استان، اساتید پیشکسوت تربیت معلم استان با اهدا لوح تقدیر و تندیس و از پژوهشگران برتر دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

اجرای نمایش توسط گروه هنری درخشان متشکل از دانش آموختگان پیشکسوت مرکز تربیت معلم شهید رجایی برازجان، سخنرانی، شعرخوانی، خاطره گویی توسط اساتید بازنشسته و فعلی دانشسراها و مراکز تربیت معلم و دبیران بازنشسته دهه های مختلف استان بوشهر و پخش نماهنگ های مرتبط با فرآیند برگزاری این نکوداشت از بخش های جنبی این نکوداشت بود.

در این آئین امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان بوشهر، مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان بوشهر، رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان بوشهر، معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه پیام نور استان بوشهر، معاون دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر، معاون پشتیبانی، پژوهش و برنامه ریزی و آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر، مشاور امور جوانان مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر، روسای ادارات آموزش و پرورش بوشهر، دشتستان، دیلم و مناطق آب پخش و جزیره خارگ، رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر، مسئول نهاد رهبری در دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر، سرپرست پردیس و سرپرست معاونت آموزشی، پژوهشی و فرهنگی بنت الهدی صدر بوشهر، معاون توسعه منابع و امور دانشجویی و معاون آموزشی، پژوهشی و فرهنگی پردیس علامه طباطبایی بوشهر و جمعی از کارکنان و دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر حضور داشتند.