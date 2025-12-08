سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز نخستین بارندگی‌ها اظهار داشت: با توجه به لغزندگی شدید سطح جاده‌ها و افزایش خطر تصادفات، رانندگان باید سرعت مطمئنه را رعایت کرده و با احتیاط رانندگی کنند.

وی افزود: نخستین باران پس از دوره‌های طولانی گرما و خشکی، موجب ترکیب غبار، روغن و دوده بر سطح آسفالت می‌شود و جاده‌ها را به شدت لغزنده می‌کند؛ موضوعی که خطر لغزش خودرو، افزایش مسافت توقف و بروز تصادفات زنجیره‌ای را بالا می‌برد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با تأکید بر اینکه بیشترین حوادث در ساعات ابتدایی بارش رخ می‌دهد، ادامه داد: رانندگان باید سرعت خود را کاهش دهند، فاصله طولی ایمن را حفظ کنند و از هرگونه تغییر مسیر ناگهانی و حرکات شتاب‌زده خودداری نمایند.

وی با توصیه به استفاده از چراغ‌ها و اطمینان از سلامت برف‌پاک‌کن‌ها گفت: توجه به مه‌گرفتگی، صبر و حوصله در رانندگی و پرهیز از سفرهای غیرضروری در زمان بارش‌ها می‌تواند از بروز سوانح تلخ جلوگیری کند.