حمله به سوریه حمله به فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «علی برکه» نماینده جنبش حماس در لبنان تاکید کرد: حمله به سوریه حمله به فلسطین محسوب می شود.

وی در ادامه افزود: این مسأله تاکیدی بر درستی معادله اتحاد نظامی در برابر دشمنی است که در کمین امت اسلامی بسر می برد.

جنگنده های رژیم صهیونیستی شب گذشته مجددا حملات موشکی علیه سوریه انجام دادند که با پاسخ کوبنده پدافند هوایی این کشور رو به رو شد به طوری که منابع سوری اعلام کردند که از میان ۱۰ موشک اسرائیلی شلیک شده ۸ موشک ساقط شد.

همچنین ارتش سوریه در جریان این پاسخ موشکی خود برای نخستین بار از موشکهای جدید استفاده کرد.