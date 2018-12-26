دومین گرمخانه زنان در پایتخت راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صادقی معاون حمایت های اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران، با اعلام این خبر گفت: واقعیت کمبود زیرساخت برای حمایت از زنان کارتن خواب انکارناپذیر است، به همین دلیل شهرداری تهران در ماه های اخیر تلاش کرد نخستین گام ها را برای جبران این کمبود بردارد.

وی با بیان اینکه در سال های گذشته تنها گرمخانه منطقه ۲۲ با ظرفیت ۵۰ نفر پذیرای زنان کارتن خواب بود، ادامه داد: در روزهای اخیر گرمخانه ای با ظرفیت ۱۵۰ نفر در پارک هرندی، محدوده انبار گندم راه اندازی شد. از ساختمان گرمخانه در گذشته با کاربری سالن یاس استفاده می شد، اما به تازگی با تجهیز به امکانات پزشکی، ترک اعتیاد و آموزش رفتارهای پرخطر، این فضا پذیرای زنان کارتن خواب است.

صادقی دلیل راه اندازی دومین گرمخانه زنان در منطقه ۱۲ را حضور قابل توجه این افراد در منطقه مذکور دانست و تصریح کرد: با افتتاح این مرکز ظرفیت نگهداری از زنان کارتن خواب در تهران به ۲۰۰ نفر افزایش پیدا کرد. البته اعتقاد ما این است که این ظرفیت در پایتخت باید حدود ۵۰۰ نفر باشد.

به گفته معاون حمایت های اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران، گرمخانه زنان منطقه ۱۲ از دو شب گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است و به طور متوسط، هر شب ۳۰ نفر در این مکان مستقر شدند.

صادقی با اظهار امیدواری نسبت به این امر که با معرفی گرمخانه به افراد آسیب دیده به مرور به تعداد مراجعان اضافه می شود، تصریح کرد: به منظور همکاری با بخش خصوصی، مسئولیت اداره گرمخانه به یکی از سازمان های مردم نهاد خوشنام که مجوزهای لازم از وزارت کشور و بهزیستی را دارد، سپرده شده است و شهرداری نیز علاوه بر تامین بخش اعظم هزینه ها، وظیفه نظارتی خود را انجام می دهد.