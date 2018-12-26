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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۱۱

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی:

هیئت‌های مذهبی باید بر مبنای چرخه‌ خیر اداره شوند

هیئت‌های مذهبی باید بر مبنای چرخه‌ خیر اداره شوند

حجت‌الاسلام میر محمدیان در نشست فصلی رؤسای شورای هیئات مذهبی استان‌ها بابیان اینکه در ساحت فرهنگ دینی نباید به دنبال سود بود، گفت: هیئت‌های مذهبی باید برمبنای چرخه‌ خیر اداره شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نشست فصلی رؤسای شورای هیئات مذهبی استان‌ها، ۴ دی ۹۷ با حضور حجت‌الاسلام سید ناصر میرمحمدیان، معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام مجید باباخانی مدیرکل تشکل‌های دینی و مراکز فرهنگی این سازمان و رؤسای شورای هیئات مذهبی استان‌ها در سازمان دارالقرآن کشور برگزار شد.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی در ابتدای این مراسم با بیان ظرفیت‌ها و نوع تعامل این سازمان با هیئات مذهبی، گفت: رسانه‌های زیرمجموعه سازمان در اختیار هیئات مذهبی هستند، کافی است مطالبی را که هیئات ارسال می‌کنند، کیفیت مطلوبی داشته باشند تا به‌صورت گسترده منتشر شوند.

حجت‌الاسلام سید ناصر میرمحمدیان افزود: مقام معظم رهبری فرموده‌اند در سازمان تبلیغات اسلامی که شأن فرهنگی دینی دارد نباید به دنبال سود باشید و هیئات مذهبی نیز باید بر مبنای چرخهٔ خیر و کاملاً مردمی اداره شوند.

در بخش دیگر این نشست حجت‌الاسلام مجید باباخانی، مدیرکل تشکل‌های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه هیئات مذهبی بزرگترین تشکل کشور هستند، ابراز کرد: شاید بتوان گفت یکی از عوامل پیروزی انقلاب اسلامی، هیئات مذهبی بودند.

باباخانی با بیان این مطلب که عجین شدن معرفت و شور حسینی باعث معجزه می‌شود، افزود: در محرم و صفر شاهد این اتفاق مهم بودیم که عشق به ولایت و شور حسینی مردم، تمام توطئه‌های دشمنان کشور را خنثی کرد.

وی با بیان اینکه اگر از ظرفیت هیئات مذهبی به‌خوبی استفاده شود بسیاری از مشکلات فرهنگی و حتی مشکلاتی مانند ازدواج هم حل می‌شوند تأکید کرد: هیئات مذهبی باید تبدیل به مراکز فرهنگی شوند.

باباخانی با اشاره به نیاز بیشتر این جلسات به همفکری و هم‌اندیشی، خاطرنشان کرد: هنوز تشکلی مانند هیئت‌های مذهبی با این همه سابقه در قوانین رسمی کشور جایگاهی ندارند و هنوز نتوانستیم این

هویت کاملاً اصیل، آشنا با روح و روان مردم را به‌صورت رسمی قانونی کنیم و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک این ظرفیت در قانون، جایگاهی رسمی پیدا کند.

وی با بیان اینکه در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی هستیم، تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران در آستانه یک تبلور بزرگ است، موضوعی که در رسانه‌های بیگانه عکس آن را نشان می‌دهند و فضای ناامیدی را القا می‌کنند.

در ادامه جلسه، رؤسای شورای استان‌ها دیدگاه‌ها و نظرات خود در خصوص پیشبرد این شورا و پشتیبانی از هیئات مذهبی را بیان کردند.

دومین بخش نشست رؤسای شورای هیئات مذهبی استان‌ها صبح فردا در همین محل برگزار می‌شود.

کد مطلب 4495980

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