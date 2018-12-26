به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نشست فصلی رؤسای شورای هیئات مذهبی استان‌ها، ۴ دی ۹۷ با حضور حجت‌الاسلام سید ناصر میرمحمدیان، معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام مجید باباخانی مدیرکل تشکل‌های دینی و مراکز فرهنگی این سازمان و رؤسای شورای هیئات مذهبی استان‌ها در سازمان دارالقرآن کشور برگزار شد.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی در ابتدای این مراسم با بیان ظرفیت‌ها و نوع تعامل این سازمان با هیئات مذهبی، گفت: رسانه‌های زیرمجموعه سازمان در اختیار هیئات مذهبی هستند، کافی است مطالبی را که هیئات ارسال می‌کنند، کیفیت مطلوبی داشته باشند تا به‌صورت گسترده منتشر شوند.

حجت‌الاسلام سید ناصر میرمحمدیان افزود: مقام معظم رهبری فرموده‌اند در سازمان تبلیغات اسلامی که شأن فرهنگی دینی دارد نباید به دنبال سود باشید و هیئات مذهبی نیز باید بر مبنای چرخهٔ خیر و کاملاً مردمی اداره شوند.

در بخش دیگر این نشست حجت‌الاسلام مجید باباخانی، مدیرکل تشکل‌های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه هیئات مذهبی بزرگترین تشکل کشور هستند، ابراز کرد: شاید بتوان گفت یکی از عوامل پیروزی انقلاب اسلامی، هیئات مذهبی بودند.

باباخانی با بیان این مطلب که عجین شدن معرفت و شور حسینی باعث معجزه می‌شود، افزود: در محرم و صفر شاهد این اتفاق مهم بودیم که عشق به ولایت و شور حسینی مردم، تمام توطئه‌های دشمنان کشور را خنثی کرد.

وی با بیان اینکه اگر از ظرفیت هیئات مذهبی به‌خوبی استفاده شود بسیاری از مشکلات فرهنگی و حتی مشکلاتی مانند ازدواج هم حل می‌شوند تأکید کرد: هیئات مذهبی باید تبدیل به مراکز فرهنگی شوند.

باباخانی با اشاره به نیاز بیشتر این جلسات به همفکری و هم‌اندیشی، خاطرنشان کرد: هنوز تشکلی مانند هیئت‌های مذهبی با این همه سابقه در قوانین رسمی کشور جایگاهی ندارند و هنوز نتوانستیم این

هویت کاملاً اصیل، آشنا با روح و روان مردم را به‌صورت رسمی قانونی کنیم و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک این ظرفیت در قانون، جایگاهی رسمی پیدا کند.

وی با بیان اینکه در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی هستیم، تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران در آستانه یک تبلور بزرگ است، موضوعی که در رسانه‌های بیگانه عکس آن را نشان می‌دهند و فضای ناامیدی را القا می‌کنند.

در ادامه جلسه، رؤسای شورای استان‌ها دیدگاه‌ها و نظرات خود در خصوص پیشبرد این شورا و پشتیبانی از هیئات مذهبی را بیان کردند.

دومین بخش نشست رؤسای شورای هیئات مذهبی استان‌ها صبح فردا در همین محل برگزار می‌شود.