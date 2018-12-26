پیام تسلیت شیخ عیسی قاسم به مناسبت درگذشت آیت الله شاهرودی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله «عیسی قاسم» رهبر شیعیان بحرین در پیامی درگذشت آیت الله شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت.

وی در ادامه افزود: آن فقید بزرگوار از یک خانه تنگ و کوچک به یک خانه و جایگاه بزرگ و از خانه جهاد بزرگ به خانه پاداش عظیم هجرت کرد.

آیت الله عیسی قاسم خطاب به آن مرحوم تاکید کرد: قلب های امت با تو است و نیاز امت به امثال شما همیشگی است و این مسأله یک ضرورت غیر قابل چشم پوشی محسوب می شود. تسلیت صادقانه خود را تقدیم امام زمان و فقهای امت و علما و مجاهدان و دیگر مؤمنین و هم چنین خانواده آن مرحوم می کنم.