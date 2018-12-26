به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی روش اسامی ۲۳ بازیکن تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در هفدهمین دوره رقابتهای جام ملت های آسیا را در فاصله ۱۰ روز تا شروع این مسابقات اعلام کرد.

فهرستی که برای جام ملت های آسیا اعلام شده نسبت به فهرستی که کی روش برای حضور در بیست و یکمین دوره رقابتهای جام جهانی انتخاب کرده بود چهار تغییر دارد.

در رقابتهای جام جهانی رشید مظاهری، محمدرضا خانزاده، رضا قوچان نژاد و سعید عزت اللهی حضور داشتند که این بازیکنان بنا بر دلایلی در فهرست جام ملت ها نیستند. مظاهری به تیم ملی دعوت نشد، عزت اللهی به دلیل مصدومیت از تیم ملی کنار گذاشته شد. قوچان نژاد از بازیهای ملی خداحافظی کرد و خانزاده هم در بین انتخاب نهایی کی روش حضور نداشت.

به جای این چهار نفر، پیام نیازمند، وریا غفوری ، محمدحسین کنعانی زادگان و احمد نوراللهی در فهرست قرار گرفته اند. به نظر می رسد ترکیب اصلی یازده نفر تیم ملی هم نزدیک به همان ترکیب هایی باشد که تیم ملی در جام جهانی به میدان رفت.

اسامی بازیکنان تیم ملی برای حضور در هفدهمین دوره رقابتهای جام ملتهای آسیا به شرح زیر است:

دروازه بانها:

۱- علیرضا بیرانوند

۲- امیر عابدزاده

۳- پیام نیازمند

مدافعان:

۴- رامین رضاییان

۵- وریا غفوری

۶- پژمان منتظری

۷- محمد حسین کنعانی زادگان

۸- مرتضی پورعلی گنجی

۹- سید مجید حسینی

۱۰- احسان حاج صفی

۱۱- میلاد محمدی



هافبک ها:

۱۲- روزبه چشمی

۱۳- امید ابراهیمی

۱۴- احمد نورالهی

۱۵- وحید امیری

۱۶- اشکان دژاگه

۱۷- مسعود شجاعی



مهاجمان:

۱۸- مهدی ترابی

۱۹- مهدی طارمی

۲۰- سامان قدوس

۲۱- علیرضا جهانبخش

۲۲- کریم انصاریفرد

۲۳- سردار آزمون

تیم ملی فوتبال ایران تا روز ۱۲ دی‌ماه تمریناتش را در قطر پیگیری خواهد کرد و پس از سفر به کیش همان روز راهی امارات می شود تا خود برای حضور در هفدهمین دوره جام ملت های آسیا آماده کند.

برنامه‌های دیدارهای ایران در جام ملت‌های آسیا در مرحله گروهی به شرح زیر است:

* ایران - یمن، روز ۱۷ دی‌ماه؛ ساعت ۲۰:۳۰

* ایران - ویتنام، روز ۲۲ دی‌ماه؛ ساعت ۱۵:۳۰

* ایران - عراق، روز ۲۵ دی‌ماه؛ ساعت ۲۰:۳۰