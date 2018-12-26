پیام تسلیت آیت الله سیستانی به مناسبت درگذشت آیت الله شاهرودی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سیستانی در پیامی درگذشت آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی را تسلیت گفت.

در متن پیام حضرت آیت الله سیستانی آمده است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

(انالله و انا الیه راجعون)

جناب حجت الاسلام آقای سیدعلاء هاشمی شاهرودی دامت توفیقاته

السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

خبر ارتحال والد مکرّم جناب آیت الله آقای سیدمحمود هاشمی شاهرودی(طاب ثواه) موجب تألم و تأثر گردید.

اینجانب مصیبت وارده را به جنابعالی و دیگر بستگان محترم و به حوزه علمیه مقدسه قم و به همه دوستان و علاقه مندان آن فقید والا مقام تسلیت عرض نموده و از درگاه قادر متعال مسئلت دارم که ایشان را با اجداد طاهرینشان محشور و به همه بازماندگانشان صبر جمیل و اجر جزیل عنایت فرماید.