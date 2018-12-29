راه های پیشگیری از عفونت های تنفسی در فصل زمستان

به گزارش خبرنگار مهر، عفونت های ریوی یکی از خطرناک‌ترین بیماری ها است که بی توجهی به آن، بخصوص در فصل زمستان، می تواند باعث مرگ انسان شود.

ریه یکی از مهمترین اعضای بدن است که مسئول ورود اکسیژن به بدن و خارج کردن دی اکسید کربن است، این عضو از هزاران کیسه هوایی کوچک تشکیل شده است که با انقباض و انبساط هوا را به درون بدن کشانده و پس از دریافت اکسیژن دی اکسید کربن را از بدن خارج می کند.

محققان توصیه می کنند عفونت ریه را جدی بگیرید و از شدت یافتن و پیشروی آن در بدنتان پیشگیری کنید. این عارضه خطرات جانبی زیادی برای سلامتی در بر دارد که از آن جمله می توان به آسم، برونشیت مزمن، بیماری انسدادی مزمن ریوی، برونشیت حاد، آمفیزم، ذات الریه، سل و اِدم ریوی به دنبال عفونت ریه اشاره کرد.

انجمن ریه آمریکا برای پیشگیری از عفونت ریه توصیه های زیر را ارائه میکند:

- سیگار نکشید، و در صورت سیگاری بودن، ترک کنید.

- از قرارگیری در معرض آلودگی هوا بپرهیزید.

- مرتباً دست هایتان را با اب و صابون بشویید.

- بهداشت دهان تان را به خوبی رعایت کنید. حداقل روزی دو مرتبه دندان هایتان را مسواک بزنید و هر شش ماه یکبار به دندانپزشک تان مراجعه کنید.

- هرسال واکسن آنفولانزا بزنید.

- در صورت بیمار شدن، در منزل مانده و استراحت کنید تا زودتر بهبود یابید.