جوان مفقود شده در کوه میشو مرند پیدا شد

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان مرند در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: عصر امروز به دلیل گیر افتادن جوان ۳۰ ساله در ارتفاعات میشو مرند به خاطر بارش سنگین برف و مه شدید منطقه، نجاتگران تخصصی امداد و نجات کوهستان شهرستان مرند از لحظه های اولیه اعلام به منطقه اعزام شدند.

حبیب ذوالفقاری افزود: تیم واکنش سریع عملیات امداد و نجات هلال احمر استان به عنوان پشتیبان در محل حضور یافتند.

وی ادامه داد: به خاطر خطرناک بودن مسیر و احتمال ریزش بهمن به دلیل بارش پودری برف در آن منطقه، نجاتگران تخصصی امداد و نجات کوهستان شهرستان مرند با نهایت دقت عملیات جستجوی فرد گمشده را ادامه دادند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان مرند تاکید کرد: خوشبختانه نجاتگران تخصصی امداد و نجات کوهستان شهرستان موفق شدند بعد از ۵ ساعت عملیات جستجو، فرد گمشده را در شرایط سخت و طاقت فرسا در مه شدید منطقه پیدا کنند.

ذوالفقاری با بیان اینکه خوشبختانه این فرد سالم است، تصریح کرد: هم اکنون نجاتگران با نوشیدنی گرم از این فرد، پذیرایی می کنند تا پس از عادی شدن دمای بدنش، وی را به بیمارستان انتقال دهند.