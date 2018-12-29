موبایل با دوربین ۳ بعدی عرضه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک رادار، بسیاری از کاربران امیدوار بودند تلفن هوشمند LG G۸ مجهز به پیشرفته ترین فناوری ها عرضه شود اما به نظر می رسد این موبایل آنها را ناامید کند.

در حالی که بسیاری از برندها در حال عرضه تلفن های هوشمند همخوان با استاندارد اینترنت۵G هستند، ال جی در پرچمدار بعدی خود از این قابلیت صرف نظر کرده است. اما در میانه سال موبایل دیگری مجهز به این استاندارد عرضه می کند.

به نوشته رسانه خبری ET News در کره جنوبی، یکی از مقامات ارشد ناشناس ال جی اعلام کرد در سال جاری دو موبایل عرضه می شوند که به طور جداگانه با استانداردهای ۴G و ۵G همخوان هستند.

البته سخنگوی ال جی این اخبار را تایید نکرد.

به نظر می رسد عرضه موبایلی که مجهز به استاندارد «۵جی» نیست هنوز هم استراتژی هوشمندانه ای در ۲۰۱۹ میلادی به حساب می آید. زیرا افزودن قابلیت جدید به هزینه تولید موبایل می افزاید.

به هرحال طبق گزارش ها موبایل ال جی «جی ۸» مجهز به یک بریدگی اشکی شکل در بالای دستگاه است که دوربین سلفی در آن قرار می گیرد. همچنین دوربین مجهز به قابلیت های سه بعدی است.

از سوی دیگر به نظر می رسد شرکت ال جی قصد دارد در CES۲۰۱۹ میلادی از موبایل LGQ۹ نیز رونمایی کند که در آن از تراشه اسنپ دراگون ۶۶۰، RAM ۴ گیگابایتی و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی با باتری ۳ هزار میلی آمپری استفاده شده است.