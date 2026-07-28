امیر نعمتی: بیمارستان صحرایی ارتش در خسروی آماده خدمات کامل است

امیر سرتیپ نوذر نعمتی، جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پس از بازدید از بیمارستان صحرایی نیروی زمینی ارتش در مرز خسروی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی کامل یگانهای ارتش برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد و اظهار کرد: حضور در میان همرزمان و همکارانی که این روزها افتخار خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را بر عهده دارند، فرصتی ارزشمند بود تا ضمن قدردانی از تلاشهای آنان، از نزدیک روند خدماترسانی و وضعیت امکانات مستقر در مرزها را ارزیابی کنیم.
وی با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از مرزهای کشور افزود: از صبح روز گذشته بازدید از مرزهای اربعینی را از جنوبیترین نقطه کشور آغاز کردم و از مرزهای شلمچه، چذابه، سومار، مهران و امروز نیز از مرز خسروی بازدید به عمل آمد تا روند خدمترسانی نیروهای ارتش به زائران از نزدیک بررسی شود.
جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: خوشبختانه در تمامی این مرزها، نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسلامی ایران با استقرار موکبها و بیمارستانهای صحرایی، در حال ارائه خدمات به زائران هستند و این حضور گسترده نشاندهنده آمادگی کامل ارتش برای پشتیبانی از مراسم بزرگ اربعین است.
امیر نعمتی با تأکید بر توانمندیهای نیروهای مسلح در انجام مأموریتهای مختلف گفت: امروز در شرایطی قرار داریم که در برابر دشمنان و نظام سلطه از آمادگی کامل برخوردار هستیم، اما در کنار انجام مأموریتهای دفاعی، توان و ظرفیت نیروهای مسلح به گونهای است که همچون سالهای گذشته میتوانند در عرصه خدمترسانی به مردم و زائران نیز نقشآفرینی مؤثر داشته باشند.
وی ادامه داد: هدف از این بازدیدها، علاوه بر دیدار با کارکنان و خداقوت به خادمان زائران، بررسی میدانی روند خدمترسانی و رفع احتمالی مشکلات است تا خدمات با کیفیت مطلوب به زائران ارائه شود.
جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به امکانات بیمارستانهای صحرایی ارتش در مرزهای اربعینی اظهار کرد: از روز گذشته تاکنون چهارمین بیمارستان صحرایی ارتش را مورد بازدید قرار دادهام؛ بیمارستانهایی که در مرزهای استانهای خوزستان، ایلام و اکنون کرمانشاه مستقر هستند و همه آنها با امکانات کامل درمانی فعالیت میکنند.
امیر نعمتی خاطرنشان کرد: این بیمارستانهای صحرایی صرفاً به خدمات اولیه محدود نیستند، بلکه تمامی خدمات اورژانسی را به زائران ارائه میدهند و حتی برای موارد احتمالی نیازمند جراحی، اتاق عمل نیز در آنها پیشبینی شده است.
وی افزود: تجهیزات آزمایشگاهی، بخش رادیولوژی و سایر امکانات تخصصی درمانی نیز در این مراکز مستقر شده و در واقع بیمارستانهای صحرایی ارتش با ساختاری کامل و مجهز آماده ارائه خدمات پزشکی به زائران هستند.
جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه امیدواریم هیچیک از زائران به خدمات درمانی ویژه نیاز پیدا نکنند، گفت: با این حال با توجه به حضور گسترده زائران در مسیرهای منتهی به عتبات عالیات، وجود چنین مراکز درمانی یک ضرورت است و ارتش جمهوری اسلامی ایران تمام تلاش خود را به کار گرفته تا در صورت نیاز، خدمات مطلوب، سریع و مؤثر به مردم عزیز ارائه شود.
وی در پایان تأکید کرد: خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) افتخاری بزرگ برای نیروهای مسلح است و ارتش جمهوری اسلامی ایران با همه ظرفیتهای خود در کنار سایر دستگاههای خدمترسان، برای پشتیبانی از زائران اربعین در مرزهای کشور حضور فعال و مؤثر دارد.
کرمانشاه- جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: بیمارستان صحرایی ارتش در مرز خسروی با تجهیزات کامل درمانی آماده ارائه خدمات به زائران اربعین است.
امیر سرتیپ نوذر نعمتی، جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پس از بازدید از بیمارستان صحرایی نیروی زمینی ارتش در مرز خسروی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی کامل یگانهای ارتش برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد و اظهار کرد: حضور در میان همرزمان و همکارانی که این روزها افتخار خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را بر عهده دارند، فرصتی ارزشمند بود تا ضمن قدردانی از تلاشهای آنان، از نزدیک روند خدماترسانی و وضعیت امکانات مستقر در مرزها را ارزیابی کنیم.
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