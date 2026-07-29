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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۵

رقابت ۱۴ استارتاپ برتر کشور در فینال اینوتکس پیچ ۲۰۲۶

رقابت ۱۴ استارتاپ برتر کشور در فینال اینوتکس پیچ ۲۰۲۶

معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس از رقابت ۱۴ استارتاپ برتر کشور در فینال اینوتکس پیچ ۲۰۲۶ خبر داد و گفت: پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی اینوتکس۱۱ تا ۱۴ شهریورماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، مجتبی جباری‌پور، معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس و رئیس نمایشگاه اینوتکس، در حاشیه رقابت استارتاپی اینوتکس‌پیچ در تبریز، با اشاره به روند برگزاری این رویداد گفت: پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری اینوتکس از ۱۱ تا ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۵ در منطقه نوآوری ایران و پارک فناوری پردیس برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه رقابت‌های اینوتکس‌پیچ در سال‌های گذشته در پنج یا شش استان برگزار می‌شد، افزود: امسال باتوجه‌به شرایط موجود، این رقابت در هفت استان کشور برگزار شد و استان بوشهر نیز به جمع میزبانان این رویداد پیوست تا فرصت شناسایی و تجاری‌سازی استعدادهای نوآور در مناطق مختلف کشور بیش از گذشته فراهم شود.

جباری‌پور با اشاره به روند انتخاب تیم‌های برتر گفت: در نهایت دو تیم برتر از هر استان به مرحله نهایی راه خواهند یافت و ۱۴ تیم منتخب در رقابتی ملی برای کسب عنوان برترین استارتاپ اینوتکس به مصاف یکدیگر می‌روند.

رئیس نمایشگاه اینوتکس با اشاره به استقبال گسترده از مرحله آذربایجان شرقی اظهار داشت: حضور ۱۷۵ تیم استارتاپی در این رقابت، نشان‌دهنده ظرفیت بالای نوآوری و کارآفرینی در شمال‌غرب کشور است و امیدواریم تیم‌های برگزیده این استان در مرحله نهایی نیز عملکرد موفقی داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه ارزش اینوتکس‌پیچ تنها به انتخاب برگزیدگان محدود نمی‌شود، افزود: بازخوردهای تخصصی داوران، فرصت ارزشمندی برای اصلاح مدل کسب‌وکار، تکمیل محصول و افزایش آمادگی استارتاپ‌ها برای ورود به بازار و جذب سرمایه فراهم می‌کند.

جباری‌پور با مرور روند شکل‌گیری زیست‌بوم نوآوری کشور گفت: توسعه فناوری در ایران از اواخر دهه ۷۰ با ایجاد پارک‌های علم‌وفناوری و مراکز رشد آغاز شد و در دهه ۹۰ با شکل‌گیری شتاب‌دهنده‌ها، استارتاپ استودیوها، مراکز نوآوری و فضاهای کار اشتراکی، رویکرد کشور از حمایت صرف از شرکت‌های دانش‌بنیان به سمت توسعه یک زیست‌بوم نوآوری یکپارچه تغییر یافت.

وی ادامه داد: نمایشگاه اینوتکس نیز همگام با این تحول توسعه پیدا کرده و امروز علاوه بر نمایش فناوری، به بستری برای شبکه‌سازی، جذب سرمایه، انتقال تجربه و تعامل میان استارتاپ‌ها، سرمایه‌گذاران، صنایع و سیاست‌گذاران تبدیل شده است.

معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس با بیان اینکه استعدادهای نوآوری تنها در تهران متمرکز نیستند، تصریح کرد: برگزاری اینوتکس‌پیچ در استان‌های مختلف باهدف ایجاد فرصت برابر برای تیم‌های نوآور سراسر کشور انجام می‌شود تا بتوانند توانمندی‌های خود را در معرضش سرمایه‌گذاران و بازیگران اصلی اکوسیستم فناوری قرار دهند.

وی با اشاره به دستاوردهای اینوتکس ۲۰۲۵ گفت: در دوره گذشته این نمایشگاه، ۷۷۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری مستقیم جذب شد، ۹ هزار میلیارد ریال تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری و ۲۷ هزار میلیارد ریال توافق‌نامه تبادل فناوری به امضا رسید. همچنین حضور ۱۶ هیئت تجاری، ۲۷ شرکت بین‌المللی و ۲۰ شتاب‌دهنده، نقش اینوتکس را به‌عنوان مهم‌ترین رویداد فناوری و نوآوری کشور بیش‌ازپیش تثبیت کرد.

جباری‌پور در پایان از تمامی تیم‌های حاضر در اینوتکس‌پیچ دعوت کرد در پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری اینوتکس حضور یابند و خاطرنشان کرد: حتی تیم‌هایی که به مرحله نهایی رقابت راه پیدا نمی‌کنند نیز می‌توانند با حضور در نمایشگاه، ارائه دستاوردهای خود و تعامل با سرمایه‌گذاران، صنایع و فعالان زیست‌بوم نوآوری، مسیر توسعه کسب‌وکار خود را هموار کنند.

کد مطلب 6902684
مهتاب چابوک

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