رقابت ۱۴ استارتاپ برتر کشور در فینال اینوتکس پیچ ۲۰۲۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، مجتبی جباریپور، معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس و رئیس نمایشگاه اینوتکس، در حاشیه رقابت استارتاپی اینوتکسپیچ در تبریز، با اشاره به روند برگزاری این رویداد گفت: پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی نوآوری و فناوری اینوتکس از ۱۱ تا ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۵ در منطقه نوآوری ایران و پارک فناوری پردیس برگزار میشود.
وی با بیان اینکه رقابتهای اینوتکسپیچ در سالهای گذشته در پنج یا شش استان برگزار میشد، افزود: امسال باتوجهبه شرایط موجود، این رقابت در هفت استان کشور برگزار شد و استان بوشهر نیز به جمع میزبانان این رویداد پیوست تا فرصت شناسایی و تجاریسازی استعدادهای نوآور در مناطق مختلف کشور بیش از گذشته فراهم شود.
جباریپور با اشاره به روند انتخاب تیمهای برتر گفت: در نهایت دو تیم برتر از هر استان به مرحله نهایی راه خواهند یافت و ۱۴ تیم منتخب در رقابتی ملی برای کسب عنوان برترین استارتاپ اینوتکس به مصاف یکدیگر میروند.
رئیس نمایشگاه اینوتکس با اشاره به استقبال گسترده از مرحله آذربایجان شرقی اظهار داشت: حضور ۱۷۵ تیم استارتاپی در این رقابت، نشاندهنده ظرفیت بالای نوآوری و کارآفرینی در شمالغرب کشور است و امیدواریم تیمهای برگزیده این استان در مرحله نهایی نیز عملکرد موفقی داشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه ارزش اینوتکسپیچ تنها به انتخاب برگزیدگان محدود نمیشود، افزود: بازخوردهای تخصصی داوران، فرصت ارزشمندی برای اصلاح مدل کسبوکار، تکمیل محصول و افزایش آمادگی استارتاپها برای ورود به بازار و جذب سرمایه فراهم میکند.
جباریپور با مرور روند شکلگیری زیستبوم نوآوری کشور گفت: توسعه فناوری در ایران از اواخر دهه ۷۰ با ایجاد پارکهای علموفناوری و مراکز رشد آغاز شد و در دهه ۹۰ با شکلگیری شتابدهندهها، استارتاپ استودیوها، مراکز نوآوری و فضاهای کار اشتراکی، رویکرد کشور از حمایت صرف از شرکتهای دانشبنیان به سمت توسعه یک زیستبوم نوآوری یکپارچه تغییر یافت.
وی ادامه داد: نمایشگاه اینوتکس نیز همگام با این تحول توسعه پیدا کرده و امروز علاوه بر نمایش فناوری، به بستری برای شبکهسازی، جذب سرمایه، انتقال تجربه و تعامل میان استارتاپها، سرمایهگذاران، صنایع و سیاستگذاران تبدیل شده است.
معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس با بیان اینکه استعدادهای نوآوری تنها در تهران متمرکز نیستند، تصریح کرد: برگزاری اینوتکسپیچ در استانهای مختلف باهدف ایجاد فرصت برابر برای تیمهای نوآور سراسر کشور انجام میشود تا بتوانند توانمندیهای خود را در معرضش سرمایهگذاران و بازیگران اصلی اکوسیستم فناوری قرار دهند.
وی با اشاره به دستاوردهای اینوتکس ۲۰۲۵ گفت: در دوره گذشته این نمایشگاه، ۷۷۰ میلیارد ریال سرمایهگذاری مستقیم جذب شد، ۹ هزار میلیارد ریال تفاهمنامه سرمایهگذاری و ۲۷ هزار میلیارد ریال توافقنامه تبادل فناوری به امضا رسید. همچنین حضور ۱۶ هیئت تجاری، ۲۷ شرکت بینالمللی و ۲۰ شتابدهنده، نقش اینوتکس را بهعنوان مهمترین رویداد فناوری و نوآوری کشور بیشازپیش تثبیت کرد.
جباریپور در پایان از تمامی تیمهای حاضر در اینوتکسپیچ دعوت کرد در پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی نوآوری و فناوری اینوتکس حضور یابند و خاطرنشان کرد: حتی تیمهایی که به مرحله نهایی رقابت راه پیدا نمیکنند نیز میتوانند با حضور در نمایشگاه، ارائه دستاوردهای خود و تعامل با سرمایهگذاران، صنایع و فعالان زیستبوم نوآوری، مسیر توسعه کسبوکار خود را هموار کنند.
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