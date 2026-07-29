به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند صبح چهارشنبه در نشست بررسی وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان بوشهراظهار کرد: این نشست با هدف ارزیابی روند پیشرفت طرح‌ها، برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از واحدهای آماده و تحویل آنها به متقاضیان در هفته دولت، برگزار شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان، اظهار کرد: تمامی ظرفیت‌های اجرایی، فنی و مدیریتی بنیاد مسکن باید برای آماده‌سازی واحدهای قابل افتتاح به کار گرفته خواهد شد تا بخشی از پروژه‌ها همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری رسیده و به متقاضیان تحویل شود.

وی با اشاره به اهمیت تحقق تعهدات در حوزه تأمین مسکن، بر هماهنگی مستمر میان واحدهای تخصصی، رفع موانع اجرایی، نظارت دقیق بر روند پیشرفت پروژه‌ها و رعایت زمان‌بندی تعیین‌شده تأکید کرد و خواستار پیگیری مستمر مسائل تا زمان بهره‌برداری نهایی از واحدها شد.

در این نشست آخرین وضعیت اجرایی پروژه‌ها، روند تکمیل زیرساخت‌ها و برنامه زمان‌بندی افتتاح واحدهای آماده مورد ارزیابی قرار گرفت.