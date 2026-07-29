اصفهان ۸۶۵ بیمار تالاسمی ماژور دارد؛ شناسایی ۲۱ گروه خونی نادر

به گزارش خبرنگار مهر، کیان دهراب‌پور صبح چهارشنبه در نشست خبری اظهار کرد: در استان اصفهان ۸۶۵ بیمار تالاسمی ماژور داریم که هر دو هفته حداقل دو واحد خون فیلتردار نیاز دارند تا از بروز حساسیت جلوگیری شود.

وی ادامه داد: همچنین ۹۸۶ بیمار هموفیلی در استان وجود دارد که به دلیل کمبود فاکتورهای انعقادی، مراجعه آن‌ها به فرآورده‌های خونی افزایش یافته است.

شناسایی ۲۱ بیمار با گروه خونی نادر در اصفهان

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه تاکنون ۲۱ بیمار با گروه خونی نادر در این استان شناسایی شده است، افزود: این افراد به سازمان انتقال خون ایران معرفی می شود زیرا گروه خونی نادر یک سرمایه برای سازمان محسوب می شود در حالی که ممکن است برخی همکاری کنند و برخی تمایلی به همکاری با سازمان انتقال خون برای اهدا نداشته باشند.

دهراب‌پور با اشاره به اینکه حدود هفت هزار و ۵۰۰ تخت بیمارستانی در استان فعال است، خاطرنشان کرد: هیچ مرکز درمانی وجود ندارد که با انتقال خون مرتبط نباشد و این آمار اهمیت حیاتی انتقال خون را نشان می‌دهد.

وی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۴ هزار و ۹۲۳ نفر در استان مراجعه کننده داشتیم که ۵۴ هزار و ۶۳۷ نفر موفق به اهدای خون شدند و ۵۳.۵ درصد آنان اهدا کننده مستمر بودند و ۱۳.۸ درصد افراد از اهدا معاف شدند.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به اینکه هم‌اکنون ۱۱ مرکز اهدای خون در استان فعال است، اضافه کرد: مرکز فلاورجان در اردیبهشت امسال افتتاح شد، این مرکز توسط خیر در کمتر از ۹ ماه و با هزینه بیش از ۴۰ میلیارد تومان ساخته شد. با بهره‌برداری از مراکز مبارکه، داران و اردستان تا پایان سال، تعداد مراکز به ۱۵ مرکز خواهد رسید.

انتقال خون اصفهان کمبود نیروی انسانی دارد

وی کمبود نیروی انسانی را چالش اصلی دانست و اظهار کرد: استان اصفهان کمترین نیرو را نسبت به عملکرد در کشور دارد در حالی که بیشترین خون‌گیری را انجام می‌دهد.

به گفته دهراب‌پور، شمار نیروهای طرحی از ۲۰ نفر به ۵۰ نفر افزایش یافته و امسال مجوز استخدام ۲۰ نفر صادر شده است.

وی افزود: اعتبارات جاری نیز از ۵۳ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۵۵ میلیارد تومان در سال جاری رسیده و رشد حدود ۲۰۰ درصدی داشته است.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان تصریح کرد: با وجود کمبود نیرو، در سال ۱۴۰۴ رتبه دوم کشور در رشد اهدای خون با ۹.۸ درصد کسب شد.

دهراب‌پور خاطرنشان کرد: اهدای خون بانوان سال گذشته ۴.۱ درصد رشد داشت و در دوران جنگ، رشد ۱۹۲ درصدی در اهدای خون بانوان، ۱۵۴ درصدی در اهداکنندگان بار اول و حدود ۵۰ درصدی در میزان کلی اهدای خون به ثبت رسید.

به گفته وی، در سال ۱۴۰۴ تعداد ۶ هزار و ۶۳۰ واحد و از ابتدای امسال ۶ هزار و ۲۵۰ واحد فرآورده خونی به استان‌های دیگر ارسال شده است.

اهدای خون بانوان اصفهانی کمتر از میانگین کشوری

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه ۱۷۱ اهداکننده خون استان در حوادث اخیر به شهادت رسیده‌اند، افزود: سهم اهداکنندگان زیر ۲۵ سال از ۲۵ درصد در سال ۱۳۸۷ به ۶ تا هفت درصد کاهش یافته و درصد اهدای خون بانوان به ۴.۷ درصد رسیده است در حالی که میانگین کشوری پنج درصد و در کشورهای توسعه‌یافته ۳۰ تا ۵۰ درصد است.

دهراب‌پور با بیان اینکه ضرورت دارد رسانه‌ها روی موضوع اهدای خون جوانان و بانوان کار کنند، گفت: هر فرد از ۱۸ سالگی می‌تواند اهدا کند؛ آقایان هر سه ماه و خانم‌ها هر چهار ماه یک‌بار می توانند خون اهدا کنند. معاینه کامل پزشکی انجام می‌شود و به خانم‌ها قرص آهن نیز داده می‌شود.

وی همچنین به تولید حدود چهار هزار و ۵۰۰ واحد پلاکت‌آفرزیس در سال ۱۴۰۴، ثبت ۵۲۱ مورد در طرح سپاس (سلول‌های بنیادی) و تأمین ۱۷ لیتر پلاسمای ضد هاری از ابتدای امسال خبر داد و تأکید کرد: این خدمات با همکاری مردم، رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در حال توسعه است.