رشد نرخ حواله دلار و یورو در مرکز مبادله؛ افت روبل روسیه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در معاملات امروز چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا ۱۵۲ هزار و ۴۲۷ تومان اعلام شد که نسبت به روز گذشته ۳۳۱ تومان افزایش نشان می‌دهد. قیمت خرید حواله دلار نیز ۱۵۱ هزار و ۵۵ تومان ثبت شد که در مقایسه با سه‌شنبه ۶ مرداد ۳۲۸ تومان بالاتر است.

همزمان، حواله یورو نیز صعودی شد؛ نرخ فروش حواله یورو امروز ۱۷۳ هزار و ۷۷۴ تومان و نرخ خرید آن ۱۷۲ هزار و ۲۱۰ تومان اعلام شد. بر این اساس، یورو در بخش فروش ۷۴۶ تومان و در بخش خرید ۷۳۹ تومان نسبت به روز قبل رشد کرد.

در بازار حواله درهم امارات نیز افزایش قیمت ثبت شد؛ نرخ فروش درهم با رشد ۹۰ تومانی به ۴۱ هزار و ۵۰۵ تومان رسید و نرخ خرید آن با افزایش ۸۹ تومانی ۴۱ هزار و ۱۳۱ تومان اعلام شد.

برخلاف روند غالب بازار، روبل روسیه تنها ارزی بود که امروز کاهش قیمت داشت؛ نرخ فروش حواله روبل با افت ۱۳ تومانی به هزار و ۹۳۶ تومان رسید و نرخ خرید آن نیز با کاهش ۱۳ تومانی هزار و ۹۱۹ تومان ثبت شد.

در میان ارزهای آسیایی، یوان چین افزایش محدودی را تجربه کرد؛ نرخ فروش حواله یوان امروز ۲۲ هزار و ۵۲۰ تومان و نرخ خرید آن ۲۲ هزار و ۳۱۷ تومان اعلام شد که به ترتیب ۵۴ و ۵۳ تومان بالاتر از روز گذشته است. روپیه هند نیز اندکی رشد کرد؛ نرخ فروش آن با افزایش ۹ تومانی به هزار و ۵۹۵ تومان رسید و نرخ خرید روپیه هزار و ۵۸۰ تومان اعلام شد که نسبت به دیروز ۹ تومان افزایش دارد.

قیمت حواله یکصد ین ژاپن نیز امروز بالا رفت؛ نرخ فروش ۹۳ هزار و ۱۳۳ تومان و نرخ خرید ۹۲ هزار و ۲۹۵ تومان ثبت شد که به ترتیب ۲۲۳ و ۲۲۱ تومان رشد روزانه را نشان می‌دهد.

در ادامه این روند، حواله هزار وون کره جنوبی بیشترین افزایش روز را ثبت کرد؛ نرخ فروش هزار وون ۱۰۴ هزار و ۸۶۹ تومان و نرخ خرید آن ۱۰۳ هزار و ۹۲۵ تومان اعلام شد که نسبت به روز گذشته به ترتیب ۱۲۴۸ و ۱۲۳۷ تومان افزایش داشته است.