به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر خواجه‌دلویی ظهر چهارشنبه در همایش «تبیین جایگاه حساب ۱۰۰ حضرت امام خمینی (ره)» با اشاره به فلسفه وجودی بنیاد مسکن از روزهای نخست انقلاب، اظهار کرد: این نهاد مقدس با محوریت کمک به محرومان برای تأمین سرپناه تأسیس شد و حضرت امام (ره) خود نخستین کمک‌کننده به این حساب بودند. خدمت به کسانی که در بلایای طبیعی یا جنگ همه امکانات خود را از دست می‌دهند، وظیفه ذاتی بنیاد است.

طرح «خانه امید»؛ گامی بزرگ برای مسکن محرومان

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اعلام آغاز برنامه گسترده «خانه امید» از امسال، افزود: نزدیک به چهار میلیون خانوار در دهک‌های یک تا چهار کشور نیازمند مسکن هستند که حدود ۲.۹ میلیون نفر آنان در روستاها ساکنند. امسال ساخت ۲۲۰ هزار واحد در دستور کار قرار گرفته که با همکاری شما شدنی است.

خواجه دلویی تأکید کرد: زمین این طرح در شهرها به صورت رایگان توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین می‌شود و تاکنون بیش از ۴۰ هزار واحد زمین تحویل داده شده است. در استان اردبیل نیز ۸۰۰ واحد مسکونی پیش‌بینی شده که با توجه به ظرفیت‌ها، قابل افزایش است.

تسهیلات ۵۰۰ میلیونی قرض‌الحسنه و کمک‌های بلاعوض

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به مصوبه جدید دولت و مجلس، تصریح کرد: برای هر واحد «خانه امید»، ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزد ۲۳ درصد و اقساط بسیار ناچیز در نظر گرفته شده که ارزش یارانه‌ای آن حدود یک میلیارد تومان است. همچنین برای متقاضیان تحت پوشش نهادهای حمایتی، تا ۵۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت می‌شود.

شرایط متقاضیان و همکاری خیرین

وی شرط اصلی متقاضیان را قرار گرفتن در دهک یک تا چهار و نداشتن سابقه دریافت مسکن از دولت عنوان کرد و گفت: کارگران، کارمندان و همه اقشار شاغل مشمول این طرح می‌شوند. همچنین خیرین می‌توانند با آورده خود، نقش مؤثری ایفا کنند.

خواجه‌دلویی افزود: پروانه ساخت رایگان، هزینه‌های نظام مهندسی با تخفیف ۷۰ درصدی و کاهش ضوابط سخت‌گیرانه مانند پارکینگ سرپوشیده، از دیگر امکانات این طرح است. آیین‌نامه ویژه «خانه امید» نیز به زودی از شورای عالی ابلاغ خواهد شد.

استفاده از مالیات‌های نشان‌دار و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها

وی با اشاره به هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه، گفت: شرکت‌ها و کارخانجات می‌توانند مالیات خود را به صورت نشان‌دار برای ساخت مسکن محرومان هزینه کنند. همچنین واحدهای تولیدی برای تأمین مسکن کارگران خود، می‌توانند از تسهیلات و کمک‌های بنیاد بهره‌مند شوند.

چشم انداز پیشتازی اردبیل

خواجه‌دلویی در پایان با قدردانی از عملکرد استان اردبیل در حوزه بازسازی سوانح، ابراز امیدواری کرد که این استان با همکاری خیرین و مدیران، در اجرای طرح «خانه امید» نیز پیشتاز باشد و در چند سال آینده، هیچ محروم دهک یک تا چهار بدون سرپناه در این استان نداشته باشیم.

وی بر لزوم اصلاح ساختار انجمن خیرین مسکن‌ساز برای پویایی بیشتر تأکید کرد و گفت: آماده‌ایم از همه ظرفیت‌ها برای خدمت به مردم استفاده کنیم.