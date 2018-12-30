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۹ دی ۱۳۹۷، ۹:۰۹

مهلت ثبت نام حوزه اسلامی دانشگاه فردوسی تا ۱۰ دی ماه

مهلت ثبت نام حوزه اسلامی دانشگاه فردوسی تا ۱۰ دی ماه

مهلت ثبت نام برای شرکت در حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان دانشگاه فردوسی مشهد تا ۱۰ دی ماه ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین دوره ثبت نام حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان دانشگاه فردوسی مشهد ویژه دانشجویان و دانش آموختگان دختر و پسر برگزار می شود.

در حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان این دانشگاه، دوره های آشنایی با جریان های مذهبی، فکری و فرهنگی، کلام، آشنایی با رسالت دانشجوی تراز انقلاب، شیوه های تدبیر و اندیشه در قرآن، تدبیر در سیره تمدن ساز اهل بیت(ع)، متون شیعه، حدیث و روایت و آشنایی با نهج البلاغه برگزار می شود.

کلاس های حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان دانشگاه فردوسی مشهد در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4498513

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