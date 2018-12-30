مهلت ثبت نام حوزه اسلامی دانشگاه فردوسی تا ۱۰ دی ماه

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین دوره ثبت نام حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان دانشگاه فردوسی مشهد ویژه دانشجویان و دانش آموختگان دختر و پسر برگزار می شود.

در حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان این دانشگاه، دوره های آشنایی با جریان های مذهبی، فکری و فرهنگی، کلام، آشنایی با رسالت دانشجوی تراز انقلاب، شیوه های تدبیر و اندیشه در قرآن، تدبیر در سیره تمدن ساز اهل بیت(ع)، متون شیعه، حدیث و روایت و آشنایی با نهج البلاغه برگزار می شود.

کلاس های حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان دانشگاه فردوسی مشهد در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه برگزار خواهد شد.