«۹ دی» سند افتخار ملت ایران/ تبدیل توطئه استکبار به یک فرصت

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: حماسه نهم دی‌ماه و حضور عاشورایی مردم حماسه‌ساز و ولایتمدار ایران اسلامی در راهپیمایی ۹ دی‌ماه ۱۳۸۸ نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و برگ زرین دیگری در افتخارات مرد و زن ایرانی به حساب می‌آید.

حماسه ۹ دی نماد عزت، استقلال و بصیرت مردمی است که تا پای جان برای حفظ اصول اسلام و آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند و اعلام کردند که اگر دشمن در برابر دین آن‌ها بایستد در برابر تمام دنیای آن‌ها خواهند ایستاد.

نهم دی‌ماه در تاریخ انقلاب اسلامی با عنوان روز «بصیرت» تبدیل به یوم‌الله و ماندگار شد؛ در این روز ماندگار و تاریخی ملت همیشه درصحنه ایران اسلامی، حماسه‌ای دیگر آفرید و دشمنان خدا و دینش را مأیوس و ناامید ساخت.

در این میان وظیفه رسانه‌ها و جریان‌های انقلابی است که قلم‌های خویش را در بازگویی هرچه بیشتر زوایای فتنه ۸۸ به جریان بیندازند و نسل‌های آتی را از خیانت سران فتنه و حامیان بی‌بصیرت آن آگاه سازند، چرا که حماسه ۹ دی و حضور عاشورایی ملت ولایتمدار ایران اسلامی در راهپیمایی این روز تاریخی در سال ۱۳۸۸ نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی و برگ زرین دیگری در کتاب افتخارات مردم مؤمن و انقلابی کشورمان به‌حساب می‌آید.

دشمنان درصدد ایجاد تفرقه و اختلاف در نظام هستند

یکی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حماسه ۹ دی به دنیا نشان داد که هر نوع توطئه برای ملت ایران از بین می‌رود و بدانند که ملت ایران هیچ‌گاه حاضر نیست دست از ولایت‌فقیه بردارد، اظهار کرد: استکبار جهانی باید بداند که در برابر قدرت دینی و اسلامی نمی‌تواند قد علم کند، چرا که این قدرت یک قدرت مارکسیستی نیست بلکه قدرت الهی است.

آیت الله حسن ممدوحی ادامه داد: نهم دی‌ماه نماد عزت، استقلال و بصیرت مردم است و این مردم تا پای جان برای حفظ اصول اسلام و آرمان‌های انقلاب تلاش می‌کنند.

مردم ایران نشان دادند که با بصیرت‌ هستند و در میان گرد و غبار فتنه گران راه را گم نمی‌کنند

وی گفت: دشمن دست از توطئه‌های خود بر نخواهد داشت و درصدد ایجاد تفرقه و اختلاف در نظام است از این‌ رو باید هوشیارانه برای شناسایی این توطئه‌ها تلاش کنیم و ابعاد مختلف حماسه نهم دی را برای جوانان این ملت تبیین کرد.

این نماینده مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: مردم ایران نشان دادند که با بصیرت‌ هستند و در میان گرد و غباری که فتنه گران به پا کرده‌اند، راه را گم نمی‌کنند و از ولایت‌فقیه دست برنمی‌دارند.

توطئه استکبار تبدیل به یک فرصت برای نظام شد

قائم‌ مقام موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضور باشکوه و بی‌نظیر مردم در حماسه بزرگ نهم دی‌ماه پاسخ به توطئه‌ای بود که از مدت‌ها پیش استکبار جهانی برای اجرای انقلاب مخملی در کشورهای تجزیه‌ شده شوروی سابق اجرا کرده بود و به دنبال اجرای آن در ایران بود.

حجت‌الاسلام محمود رجبی ادامه داد: ملت ایران توطئه استکبار را به خوبی شناسایی و با تمام توان آن را تبدیل به یک فرصت برای نظام جمهوری اسلامی ایران کرد.

وی افزود: شعارهای این روز برای اعلام حضور و بیعت با مقام معظم رهبری بود و حضور و شکوه این حماسه نوعی بیعت مجدد با نظام و ارزش‌های اسلامی و ولی‌فقیه زمان به شمار می‌رود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه تجدید بیعت با ولی‌فقیه در واقع تجدید بیعت با یک شخصیت دینی است که سمبل ارزش‌های دینی و انقلابی است، بیان کرد: حضور در راهپیمایی روز نهم دی‌ماه سال ۱۳۸۸ یک حضور خاص و منحصر به‌فرد بود.

زنده نگه‌داشتن روز نهم دی‌ماه رهنمود و درسی برای نسل‌های آینده است

وی تأکید کرد: زنده نگه‌داشتن روز نهم دی‌ماه رهنمود و درسی برای نسل‌های آینده است؛ قرآن کریم نیز می‌فرماید حضرت ابراهیم(ع) و پیامبر اکرم(ص) اسوه شما هستند و در واقع این تأکید بر استکبارستیزی و مقابله با دشمنان است، چرا که مبارزه با طاغوتیان و مستکبران زمان از روش‌های پیامبران الهی بود. امروز نیز اعلام وفاداری به رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران به نوعی استکبارستیزی است.

حجت‌الاسلام رجبی گفت: اگر به دنبال تداوم انقلاب اسلامی هستیم باید حماسه ۹ دی را در سراسر کشور زنده نگه‌داریم و با تبیین ابعاد مختلف این حماسه باید کاری کنیم که نسل آینده مسیر درست را بپیماید.

قائم‌ مقام موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه باید عمق توطئه دشمن شفاف‌سازی شود، ادامه داد: هم‌چنین حضور مردم و جایگاه ولی‌فقیه نیز برای مردم تبیین شود تا مردم همچنان در مسیر تبعیت از ولایت‌ فقیه گام بردارند.