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۸ دی ۱۳۹۷، ۲۳:۲۳

زلزله خسارتی نداشت؛

دو زمین‌لرزه دشتستان را لرزاند/ امدادگران در حالت آماده‌باش

دو زمین‌لرزه دشتستان را لرزاند/ امدادگران در حالت آماده‌باش

بوشهر - شهرستان دشتستان شنبه‌شب دو بار بر اثر وقوع زلزله لرزید که خوشبختانه تاکنون گزارشی از خسارت‌های احتمالی این زمین‌لرزه نرسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۳ ریشتر ساعت ۲۱ و ۵۹ دقیقه و ۳۵ ثانیه شنبه‌شب منطقه شبانکاره در شهرستان دشتستان در استان بوشهر را لرزاند.

موقعیت این زمین‌لرزه در ۲۹.۴۸ درجه شمالی و ۵۱.۰۴ درجه شرقی ثبت شده است که مرکز آن با شبانکاره پنج کیلومتر، با سعدآباد ۱۳ کیلومتر و با آب‌پخش ۱۴ کیلومتر فاصله داشت.

ساعت ۱۸ و ۵۱ دقیقه شنبه‌شب زلزله دیگری نیز همین منطقه را لرزانده بود.

جانشین مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم‌های ارزیاب بلافاصله در محل وقوع زمین‌لرزه و مناطق اطراف حضور یافتند و ارزیابی‌های لازم انجام شد.

احسان ایزدپناه اضافه کرد: با بررسی‌های صورت گرفته و همچنین با ارزیابی‌های انجام شده از محل وقوع  زلزله، خوشبختانه خسارت مالی و جانی  گزارش نشده است.

وی با اشاره به آماده‌باش بودن امدادگران هلال‌احمر افزود: امداگران هلال احمر در شهرستان‌ دشتستان و تیم واکنش سریع جمعیت هلال احمر استان درحال آماده‌باش هستند.

کد مطلب 4498849

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