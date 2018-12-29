به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۳ ریشتر ساعت ۲۱ و ۵۹ دقیقه و ۳۵ ثانیه شنبه‌شب منطقه شبانکاره در شهرستان دشتستان در استان بوشهر را لرزاند.

موقعیت این زمین‌لرزه در ۲۹.۴۸ درجه شمالی و ۵۱.۰۴ درجه شرقی ثبت شده است که مرکز آن با شبانکاره پنج کیلومتر، با سعدآباد ۱۳ کیلومتر و با آب‌پخش ۱۴ کیلومتر فاصله داشت.

ساعت ۱۸ و ۵۱ دقیقه شنبه‌شب زلزله دیگری نیز همین منطقه را لرزانده بود.

جانشین مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم‌های ارزیاب بلافاصله در محل وقوع زمین‌لرزه و مناطق اطراف حضور یافتند و ارزیابی‌های لازم انجام شد.

احسان ایزدپناه اضافه کرد: با بررسی‌های صورت گرفته و همچنین با ارزیابی‌های انجام شده از محل وقوع زلزله، خوشبختانه خسارت مالی و جانی گزارش نشده است.

وی با اشاره به آماده‌باش بودن امدادگران هلال‌احمر افزود: امداگران هلال احمر در شهرستان‌ دشتستان و تیم واکنش سریع جمعیت هلال احمر استان درحال آماده‌باش هستند.