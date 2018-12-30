۹دی نماد بصیرت و اقدام به موقع ملت بود

مهدی صادق پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حماسه نهم دی ماه سال ۸۸ یکی از برهه‌های تاریخی حضور با بصیرت مردم وقت شناس ایران اسلامی و عزیز ما در صحنه دفاع از انقلاب و ارزش های اسلامی است، که حضور باشکوه ملت در نهم دی ماه ۸۸، نماد عزت و استقلال، بصیرت، دشمن شناسی و اقدام بموقع را نشان داد.

وی خاطرنشان کرد: در نهم دی ماه سال ۸۸ مردم با حضور خودجوش و میلیونی خود در سراسر کشور مجددا مشروعیت سیاسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به همه دنیا اعلام کردند و نقشه های دشمنان انقلاب و استکبار جهانی را خنثی کردند.

صادق پور یادآور شد: حماسه ۹ دی نماد عزّت، استقلال و بصیرت مردمی است که تا پای جان برای حفظ اصول اسلام و آرمان‌های انقلاب ایستاده اند و با صدای رسا اعلام کردند که اگر دشمن در برابر دین آن‌ها بایستد در برابرتمام دنیای آن‌ها خواهند ایستاد.

این مسئول با بیان اینکه این روز در تاریخ انقلاب اسلامی با عنوان روز «بصیرت» تبدیل به یوم الله و ماندگار شد، عنوان کرد: در این روز تاریخی ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی، حماسه‌ای دیگر آفرید و دشمنان را مأیوس و ناامید ساخت و نشان دادند که هرگز فریب حیله‌ها و نیرنگ‌های دشمنان انقلاب را نمی‌خورند و در عمل نشان دادند که به جمله حضرت امام خمینی (ره) که فرمودند: «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت تان آسیب نرسد» به خوبی به آن معتقد و پایبند هستند.

فرمانده سپاه ناحیه امام سجاد (ع) قزوین گفت: حرمت‌شکنی فتنه‌گران در روز عاشورا و اهانت به مقام معظم رهبری و امام خمینی(ره) و همچنین خسارت‌هایی که به دولت و مردم در سال ۸۸ وارد شد، عامل مهم برای ایجاد حماسه ۹ دی بود.

وی با بیان اینکه فتنه‌گران اصل نظام و اسلام را هدف قرار داده بودند، تاکید کرد: درایت رهبری و آگاهی مردم و اطاعت مردم از مقام معظم رهبری باعث شد دشمن نتواند به هدف خود برسد.