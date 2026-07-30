به گزارش خبرگزاری مهر، منابع محلی در لبنان اعلام کردند که انفجارهای بسیار شدیدی در جنوب این کشور به وقوع پیوسته است.
این انفجارها در منطقه «البوفور» و اطراف قلعه شقیف در جنوب لبنان رخ داده و گزارشها حاکی از آن است که ارتش رژیم صهیونیستی اقدام به منفجر کردن زیرساختهای زیرزمینی در این منطقه کرده است.
ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شده است که نیروهای این رژیم شبکهای از تونلهای زیرزمینی در منطقه ارتفاعات البوفور را شناسایی و منهدم کردهاند.
بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی و «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ این رژیم در بیانیهای مشترک مدعی شدند ارتش اسرائیل تونلهایی را در زیر قلعه شقیف در جنوب لبنان منهدم کرده است.
نتانیاهو و کاتس مدعی شدند که انفجار تونلها در قلعه شقیف در واکنش به آنچه «نقض آتشبس از سوی حزبالله» در روز گذشته خواندند، انجام شده است.
در حالی که در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶ توافق چارچوبی میان لبنان و رژیم صهیونیستی با میانجیگری آمریکا برای کاهش تنش و فراهم کردن زمینه خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان امضا شد، حملات و اشغالگری اسرائیل در بخشهایی از جنوب لبنان همچنان ادامه دارد.
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