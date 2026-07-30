عصبانیت ترامپ از جنگ ایران/ مقام آمریکایی: با شکست راهبردی مواجهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شبکه آمریکایی ان‌بی‌سی نیوز به نقل از برخی منابع گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، درباره پرونده جنگ ایران عصبانی است زیرا مقام های ارشد دولت او نتوانسته‌اند بر سر یک راهبرد درباره این پرونده به توافق برسند.

بر اساس گزارش ان‌بی‌سی نیوز، مشکل اصلی ترامپ، عدم توافق بر سر هدف اقدام نظامی علیه ایران است.

این شبکه همچنین به نقل از یک مقام آمریکایی اذعان کرد: ما به دلیل فقدان دستورالعمل‌های سیاسی روشن در قبال ایران یا تصمیمی که مسیر اقدام نظامی را تعیین کند، با یک شکست راهبردی روبرو هستیم.

به اعتراف این مقام آمریکایی، پس از سپری شدن شش ماه، جنگ علیه ایران هنوز فاقد یک هدف مورد توافق در دولت ترامپ است و هیچ پایان مشخصی برای آن تصور نمی شود.