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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۸

عصبانیت ترامپ از جنگ ایران/ مقام آمریکایی: با شکست راهبردی مواجهیم

عصبانیت ترامپ از جنگ ایران/ مقام آمریکایی: با شکست راهبردی مواجهیم

رسانه‌های آمریکایی اذعان کردند که ترامپ از روند جنگ علیه ایران عصبانی است، چرا که مقام‌های ارشد دولت او در دستیابی به توافق بر سر یک راهبرد مشخص در این جنگ ناتوان هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شبکه آمریکایی ان‌بی‌سی نیوز به نقل از برخی منابع گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، درباره پرونده جنگ ایران عصبانی است زیرا مقام های ارشد دولت او نتوانسته‌اند بر سر یک راهبرد درباره این پرونده به توافق برسند.

بر اساس گزارش ان‌بی‌سی نیوز، مشکل اصلی ترامپ، عدم توافق بر سر هدف اقدام نظامی علیه ایران است.

این شبکه همچنین به نقل از یک مقام آمریکایی اذعان کرد: ما به دلیل فقدان دستورالعمل‌های سیاسی روشن در قبال ایران یا تصمیمی که مسیر اقدام نظامی را تعیین کند، با یک شکست راهبردی روبرو هستیم.

به اعتراف این مقام آمریکایی، پس از سپری شدن شش ماه، جنگ علیه ایران هنوز فاقد یک هدف مورد توافق در دولت ترامپ است و هیچ پایان مشخصی برای آن تصور نمی شود.

کد مطلب 6903802

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    نظرات

    • Aa IR ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      3 0
      پاسخ
      اگر هدف نباشد،وسیله کاری از پیش نمیبرد،وسیله جهت رسیدن به هدف کارایی دارد،،هرچند وسیله هم در حال ته کشیدن هست،دیگه بدتر. بنابراین هدف محو میشود و میماند وسیله ای که به هدف نخواهد رسید،اینجا نقطه شکست هست حتی اگر فریاد نزنی ولی همه میفهمند،نتیجه عقب نشینی تاکتیکی هست که با عزت نفس همراه نیست،،،
    • IR ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      5 3
      پاسخ
      راهبرد که مشخص پله پله عمل میکنن اول موشک هایمان تمام شود و‌ آرام به سمت مقاومت میروند و‌سعی میکنند افراد منطقه به جان یکدیگر بیفتند و‌به آمریکا جانی پناه ببرند
      • IR ۱۷:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
        7 0
        دقیقا این کاریه که ما داریم انجام میدیم. و ملتهای منطقه در نهایت به ما، ایران پناه خواهند برد چون ما همیشه بودیم و هستیم و خواهیم بود. آمریکا در نهایت به پشت حصار آتلانتیک برخواهد گشت.
    • IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      5 1
      پاسخ
      خدا نابودت کنه‌هر چه زودتر.ظالم پست
    • IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      6 0
      پاسخ
      خدایا چرا این ظالم سقط نمیکنی من موندم چرا؟!!!،ولی تا بخای انسان بیگناه‌مظلوم میکشی بدست این!!!

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